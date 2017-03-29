Bakan Özhaseki: Teröristlerin yıktığı masum vatandaşların evlerini tek tek teslim edeceğiz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da "GOP-Plevne" kentsel dönüşüm projesi 1. etap temel atma törenine katıldı. Özhaseki'ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Ak Partili bazı vekiller eşlik etti.

"DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ 7 BUÇUK MİLYON BİNANIN 1 MİLYONUNU DAHA DÖNÜŞTÜREMEMİŞİZ"

Temel atma töreninde önce toplanan kalabalığa hitap eden Özhaseki, Kentsel dönüşüm konusunda ağır kaldıklarını söyledi. Kendilerine ve belediyelere büyük iş düştüğünü belirten Özhaseki; "Bu toprakların altı da hareketli, üstü de hareketli. Alt tarafında depremsellik var. Üst tarafında da fitne ocakları hiç dinmek bilmiyor. Son 80, 100 yıldır çürük topraklar üzerine, ilk çağdaki kavimlerin bile şehir kurmadığı alanlarda planlar yapıp, şehirler kurmuşuz. Depremle ilgili 1999 yılında çıkan bir yönetmelik var. 99 sonrası yapılan binaların büyük bir kısmını sağlam olarak görebiliriz. Ama 99'dan önce yapılan binaların büyük bir kısmınında riskli olduğunu bilmeliyiz. İstanbul üzerinde de, Türkiye genelinde de toplamda 7 buçuk milyon kadar binanın, bağımsız birimin bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Bizim bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnsanları deprem değil, yaptığımız kötü binalar öldürüyor. Dönüştürmek zorunda olduğumuz 7 buçuk milyon binanın 1 milyonunu daha dönüştürememişiz. O zaman çok hızlı hareket etmiyoruz demektir. Bilim adamları İstanbul üzerinde 2030'a kadar ciddi bir deprem olacak diyorlarsa belediye başkanı arkadaşlarımızın gece uyumamaları lazım." dedi

"TERÖRİSTLERİN YIKTIĞI MASUM VATANDAŞLARIN EVLERİNİ TEK TEK TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, terörle etkin mücadele ettiklerini ve terörle mücadelede mağdur olan halka yeni yapılan evleri teslim edeceklerini söyledi. Özhaseki, "40 yıldır bir PKK belası ile uğraşıyoruz. Özellikle Haziran seçimlerini bahane ederek, öz yönetim ilan edip, Türkiye'yi bölme hareketine girdiler. Hiç zaafiyet göstermedik, hiç duraksamadık o eştikleri çukurlara teröristleri, katilleri gömdük. Şehirleri, köyleri, kazaları ve dağları temizledik. Sınır ötesinde de kendi güvenliğimizi sağlamak için harekat yürütüyoruz. Sınır bölgesine sık gidiyorum. Vatandaşların benden istedikleri tek şey güvenliğin ve asayişin orada devam ettirilmesi. Sonra 'zararlarımızı karşılarsanız memnun oluruz' diyorlar. Şimdi binlerce ev yaptırıyoruz. Teröristlerin yıktığı masum vatandaşların evlerini tek tek teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MASUM İNSANLARIN ÜZERİNE ACIMASIZCA KURŞUN YAĞDIRDILAR"

Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci bir bela daha çıktı başımıza. FETÖ diye bir bela. O bela öbüründen daha tehlikeli çıktı. Öbür bela eline silah alıp dağa çıkmış, siz onun düşman olduğunu biliyorsunuz. Fakat bu FETÖ belası evin içinde. Senelerce hepimizi gelip, kandırdılar. 'Bizler hizmet eriyiz' dediler. 'Çocuklarınızı verin, terbiyelice büyütelim' dediler. Bir çok gariban insanın çocuklarını aldılar, ailesinden kopardılar. Sonrada zenginlerimize geldiler. En saf temiz duygularla yardım etmek isteyen zenginlerimizin de paralarını alarak büyük bir teşkilat kurdular. Hep iyi niyetle dünya bunlara yardım etti. Buradaki herkeste yardım etti. Hiç kimse kendini kenara ayırmasın. Fakat bir gün geldi ki katiller ordusuna döndüler. Masum insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırdılar. Çok şükür bu belanın altından kalktık. Şimdi bunları devlet kadrosundan temizliyoruz."

"BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN TEK YOLU ÜLKE OLARAK GÜÇLÜ OLMAK"

Özhaseki, batılı ülkelerin özellikle 15 Temmuz'dan sonra gerçek yüzlerini gördüklerini belirterek, "15 Temmuz gibi bir belayı atlattık. İki tane Batı ülkesi çıkıp ta geçmiş olsun diyemedi. Hani demokrattınız Hani insan haklarına saygılıydınız Darbelere karşıydınız, Avrupa Birliği standartlarına ne oldu Bize gelince standartları faklılaşıyormuş. Hatta 15 Temmuzdan iki üç gün sonrası aralarında geçen konuşma şu 'niye deviremedi bu ihtilalciler, niye Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüremedi bu ihtilalciler' Şimdi de ne kadar FETÖ'cü devlet düşmanı varsa, Ne kadar PKK'lı katil sürüsü varsa Avrupa'da cirit atıyorlar. Devlet destekli eylem, gösteri yapıyorlar. Bizim temsilcilerimiz, milletvekillerimiz gittiği zaman kapılar kapanıyor. Bir kere daha bu batının çirkin yüzünü görmüş olduk. Bu coğrafyada yaşamanın tek yolu ülke olarak güçlü olmak" şeklinde konuştu.

ÖZHASEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİNİ SIRALADI

Özhaseki şunları söyledi: "Şu anda referanduma gitmemizin üç sebebi var. Israr etmemizin birinci sebebi çift başlılık artık yürümüyor. Şu anda Tayyip bey ve Binali bey arasında kavga yoksa bu 40 yıllık arkadaşlıklarından kaynaklanıyor. Her seçimde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın samimi olduğu ortamı nereden bulacağız Geçmişe bakıldığı zaman neredeyse bütün Cumhurbaşkanı ve başbakanlar kavgalı. İkinci olarak bu ülkede güçlenmenin yolu istikrardan geçer. Eğer istikrar varsa insanlar yatırım yaparlar. İçerideki iş alemi atılım yapar. Yurt dışından para akışı gelir. Ama istikrar yoksa, yarın ne olacağı belirsizse işte o zaman kimse kolay kolay yatırım yapmaz. Üçüncü olarak da bu vesayet rejiminin son bulması lazım. Bu vesayet rejimi sizin, bizim seçtiklerine güvenmezler. Biz seçeriz, Ankara'ya göndeririz, bizi temsil edecekler diye. Ama orada hazır bekleyen bir çapulcular güruhu var. Bunlar açıkta gözükmezler, eli silahlı katiller ordusudur bunlar. Her hükümetin ensesinde boza pişirirler."



DHA