Bakan Özhaseki: Türkiye, Suriye’de dünyanın vicdanı olmayı sürdürüyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye’deki kimyasal saldırıda hayatını kaybeden küçük çocukların ahının yerde kalmayacağını söyledi. Özhaseki, "Türkiye, bu konuda dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor. Kötüye 'kötü' demeye, katile 'katil' demeye devam ediyor. Belki de insanlığın söyleyemediği çirkinlikler karşısında Türkiye çok net tavrını ortaya koyuyor. Doğrusu Esed'in bu zulmünün bir an önce bitmesi lazım" dedi.

Bakan Özhaseki, Talas’taki Selçuklu Evi’nde düzenlenen toplantıda gençlerle buluştu. Özhaseki, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye konusunda hükümet olarak ortaya koydukları tavrın ne kadar haklı olduğunun, son kimyasal silahlı saldırıyla bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti önce Esed'i iyiliğe tutarak, orada demokratik bir ortamın sağlanması, insanlara mutlu bir ortamın sağlanması açısından hep dostane tavırlar gerçekleştirdi. Fakat diktatörlük saklanacak bir şey değil. 40 tane bohçaya da sarsanız, 40 gün sonra kokusu çıkan bir şey. Esed, orada gerçek yüzünü gösterince, haliyle biz cephe aldık. Fakat dünya devletleri, 'Buradan nasıl bir çıkarım yaparız', 'Nasıl bir ortam sağlarız' diye hesaplar yaptıkları için hep Esed'ın yanında yer aldılar. Oraya gelebilmek için bahaneler buldular. Kimisi sıcak denizlere açılmak için, kimi bir takım tabii kaynaklara inebilmek için kimi Ortadoğu'da söz sahibi olabilmek için devamlı çok çirkin politikalar ürettiler. Demokrasi getireceğini vaad eden ülkeler bile orada gerçek niyetlerinin demokrasi olmadığını, ortaya koydukları tavırlarla, yaptıkları işlerle bir kez daha göstermiş oldular. Biz ama çok nettik. Esed'a karşı tavrımızda da çok nettik. O çirkinliklerini biliyorduk."

Beşar Esad’ın, daha büyük vahşetler işleyebileceğinin de farkında olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Biz 'zalim', 'katil' dedikçe, ne yazık ki bizim ana muhalefet de gidip yanında yer alarak, elini sıkarak, sırnaşarak resimler vermeye devam etti. Şimdi destekledikleri, ayakta tutmaya çalıştıkları Esed'ın işlediği cinayetlerden dolayı ortaya çıkacak ahlarda herhalde sorumlulukları vardır bunların. Esed'e destek verenlerin herhalde Allah indinde çok hesapları vardır. O yavruların, küçücük çocukların ahı yerde kalmayacaktır. Türkiye, bu konuda dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor. Kötüye kötü demeye, katile katil demeye devam ediyor. Belki de insanlığın söyleyemediği çirkinlikler karşısında Türkiye çok net tavrını ortaya koyuyor. Doğrusu Esed'in bu zulmünün bir an önce bitmesi lazım’’ diye konuştu.

"’KARARSIZLARIN YÜZDE 99’U EVET YÖNÜNDE TAVIR KOYUYOR"

Anayasa değişikliğini içeren referanduma 10 gün aldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliğinin sağlayacağı faydaları, önümüzdeki günlerde Türkiye'de olabilecek değişimleri, iyilikleri anlattıkça, doğrusu iyice evet yönünde bir evrilme görüyoruz. İlk günlerde mecliste CHP'nin renkli eylemleri ses getirdi. Yani kendini kürsüye kelepçelemeler, arkadan yumruk atıp kaçmalar, birilerinin bacağını ısırmak, kürsü işgalleri, vs, vs…. Bu tür eylemler, millet nezdinde ne oluyor acaba diye dikkat çekmişti. Arkasından bir iftira sistemi başladı ve sistemli olarak bunu devam ettirdiler. Tek adamlık, diktatörlük gibi aslı astarı olmayan sözlerin söylenmesi, 18 yaşla ilgili birçok sözlerin söylenmesi, millet nezdinde de bir kuşkuya sebep olmuştu. Şu geldiğimiz noktada, bizler bu 18 maddenin ne getirdiğini, ne götürdüğünü, anlattıkça, herkesin kafası aydınlanmaya başladı. Kararsızların neredeyse yüzde 99'u diyebilirim evet yönünde tavır koymaya başladılar."

Referandum sürecinde, anayasa değişikliğinin ne getirip ne götüreceğinin daha iyi anlaşılmaya başlandığını kaydeden Özhaseki, değişikliğinin, istikrar, büyüme getireceğini, çok başlılığı ortadan kaldıracağını, artık cumhurbaşkanı, başbakan, bakan kavgaları olmayacağını anlattı. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hele 15 Temmuz'a kadar süren Cumhuriyet tarihimiz boyunca onlarca kez denenmiş darbe girişimlerini bitireceğini artık herkes anladı. Vesayet rejimi dediğimiz bu çirkinliğin yeni anayasadan sonra bir daha olmayacağını Türkiye çok iyi anladı. Çünkü millet, yüzde 50'den fazla bir oyla kendini temsil edecek, kendine hizmet edecek insanları seçecek ve iş bitecek. Kargaşa ortadan kalkacak. Çetrefilli, birini diğerine kontrol ettiren, kavgalı hale getiren sistem tamamen ortadan kalkacak. Yani seçip Ankara'ya gönderip, Ankara'da 1001 türlü yeraltı mahfillerinin ayak oyunları yaptıkları, adam pazarladıkları, satın aldıkları, kumar borcu ödedikleri çirkinlik üzerine çirkinlik yapılarak hükümet kurma denemelerinin de bittiği sisteme gidiyoruz. Bu yeni sistemde, söz millete ve tercih milletin. Millet istediğini seçecek, yüzde 51'le iş başına getirecek, o da güçlü bir şekilde idare edecek. Millet severse devam ettirecek, sevmezse gidin kardeşim diyecek. Bu kadar basit. Bu kadar sade ve doğru bir sisteme geçişin, ne kadar millete dayalı olduğunun anlaşıldığını düşünüyorum. Ondan dolayı da evet yönünde müthiş bir eğilim var. Bu yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

Bakan Özhaseki, daha sonra Selçuklu Evi'nde gençlerle buluştu. Özhaseki, gençlere, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun neler getirip neler götüreceğini anlattı.

