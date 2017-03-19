Bakan Özlü: ArGe merkezi kuranları teşvik edeceğiz (2)

ŞEHİDİN İSMİNİN VERİLDİĞİ OKULU AÇTI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 ay önce şehit olan Astsubay Göktan Özüpek'in adının verildiği, 'Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı. Terör örgütlerinin sözleşme yapmışçasına el birliği ile Türkiye üzerinde operasyonlar gerçekleştirmek istediğini belirten Bakan, Özlü, "İstanbul'da, Ankara'da önemli şehirlerimizde eylemler gerçekleştiriyorlar. Terör örgütlerinin kökleri, ağırlıklı olarak yurtdışında. Bu nedenle operasyonlar gerçekleştiriyoruz ki ülkemizi korumak, güvenliğimizi sağlamak için. Bu tabii Türkiye'nin isteyerek yürüttüğü bir harekat değil, Türkiye'nin zorunlu kaldığı bir harekattır. Suriye'de DEAŞ terör örgütünün ülkenin büyük bir kısmında hakimiyet kurması ve Türkiye sınırlarında egemen olmasının önüne geçmek maksadıyla yürütülen bir harekat. Maalesef bu harekatta değerli kardeşimiz Göktan Bey'i kaybettik. 21 Aralık'ta ben yine Kırklareli'de Göktan kardeşimizin cenaze törenindeydim. Şimdi de isminin bir okula verilmesi ve adının yaşatılması, gerçekten çok anlamlı ve önemli. Bu kararı verenleri tebrik ediyorum" dedi.

Şehi Göktan Özüpek'in Merve Özüpek, törende yaptığı konuşmada, "Sizler bu okulun kapısından içeriye girerken, şu sözlerimi hatırlamanızı istiyorum; 'Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyor ise gökyüzü, birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir.' Umarım her gün pencereden bakıp güneşi gördüğünüzde vatan için canını veren bu yiğitlere, bu kahraman Türk evlatlarına, şükür ve minnet duymayı bir borç bilirsiniz. Çünkü ödenen bu bedeller, anaları evlatsız, eşleri yoldaşsız, yavrularımızı babasız bırakmıştır" dedi.

Daha sonra Özlü, Vali Esengül Civelek, şehidin annesi Sevim Özüpek, eşi Merve Özüpek, okulun bahçesine fidan dikti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli'de Kültür ve Sanat Evi'nin açılışına katılıp, Ak Parti il başkanlığını ziyaret etti. Özlü, daha sonra Valilik tarafından düzenlenen şehit aileleri ve gaziler ile yemeğe katıldı.

DHA