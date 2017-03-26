Bakan Özlü: Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum için 'Hayır' kampanyası yönetenleri eleştirerek, "Diyorlar ki 'Bir tek adama bu kadar yetki fazla değil mi' Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz" dedi.

Bakan Özlü, memleketi Düzce'de Pelemir Otel'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen sandık müşahitleri eğitim toplantısına katıldı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile parti teşkilatının hazır bulunduğu eğitim toplantısına katılanlara seslenen Bakan Özlü, 6 yıldır yeni anayasayı konuştuklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dedik ki 'İki anayasa yapalım. Birisi parlamenter sistemi esas alsın. Siz de getirin. Biz de başkanlık sistemini öne alan bir anayasa yapalım. Parlamentodan beraber geçirelim, millete soralım. İki alternatif olsun. Parlamenter sistemli anayasa, başkanlık sistemli anayasa.' Bu kabul edilseydi, bugün halk oylamasında iki anayasa olacaktı. Parlamenter sistemli, başkanlık sistemli. Fakat başta CHP olmak üzere bu da kabul edilmedi. Bundan daha masum bir teklif olabilir mi Dediğim gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışı ile bugünlere geldik. Biliyorsunuz 18 maddede anlaştık. Bu Anayasa değişikliği paketini 16 Nisan’da oylayacağız. Biz ne istiyoruz Karşı taraf ne istiyor Biz güçlü, büyük Türkiye istiyoruz. Biz Türkiye’yi büyütmek istiyoruz. Zaman zaman tartışmalarda izliyorum. Diyorlar ki 'Bir tek adama bu kadar yetki fazla değil mi' Esas 'Hayır' diyenlerin noktaları bu. Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz."

Bakan Özlü, "Amacınız büyük devlet adamı olmak değilse az yetkilerle yetinirsiniz. ABD’nin başkanı var, tam başkanlık sistemi var. ABD’de başkanlık sistemindeki yetkiler ABD başkanına çok mu geliyor ABD’de ordu direk başkana bağlıdır. Orduya 'Vur' deyince vurur. Öyle meclisten falan yetki istemez. Bu büyük devlet adamı olmak istemeyenlerin, büyük işler yapmak istemeyenlerin, mevcut sistemle az yetki ile iş yapmak isteyenlerin söylemleridir" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

DHA