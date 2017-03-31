Bakan Özlü: Büyüme artarak devam edecek (3)

'DAHA FAZLA İŞ YAPMAK İÇİN YETKİ İSTİYORUZ'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmit'te Akademi Lisesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Tartışalım' programına katıldı. Daha fazla iş yapmak için yetki istediklerini söyleyen Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir cumhurbaşkanımız var, bir başbakanımız, bakanlar kurulumuz var. Bunu niye yapıyoruz, daha hızlı çalışan, daha kolay kararlar alan, karar mekanizmasını hızlandıran, süreçleri kısaltan bir yöntem için yapıyoruz. Zaman zaman bana soruluyor, 'Bu kadar yetki bir adama fazla değil mi, ne yapıyorsunuz' diye. Biz, Ak Parti olarak kuruluşumuzdan itibaren Türkiye'de yapısal olarak çok sayıda reform gerçekleştirdik. Bu reformların tamamında da başarılı sonuçlar elde ettik. Yollar, köprüler, bunları da geçin insan hakları anlamında Türkiye'nin geldiği mesafe, yer, 2002 ile mukayese edilebilir değil. Türkiye'de insan hakları noktasında, kimliklerin tanınması noktasında çok sayıda reform gerçekleştirdik. Artık yeni bir yenilik yapma için gerekli. Biz Türkiye'nin yeni bir sıçrama yapması, daha hızlı gelişmesi, bölgesinde bir güç ve dünyada da küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Özlü, yetki olmaması durumundan iş yapılamayacağını ifade ederek, "Yetkisiz daha fazla iş yapamazsınız. Biz daha fazla iş yapmak için yetki istiyoruz. İş yapmaya niyetiniz yoksa, yetki de istemezsiniz. Hatta mevcut yetkiler bile size çok fazla gelir. İş yapmak isteyen adam yetki ister. Biz Türkiye için hayalleri olan, Türkiye için 2053, 2071 hedefleri olan bir siyasi kadroyuz. Dolayısıyla biz yetki istiyoruz. Bu yetkiyi daha hızlı karar almak için, süreçleri kısaltmak için istiyoruz. Muhalefet bunu istemeyebilir. Buna niyeti olmayabilir. Buna da bir şey diyemeyiz“

DHA