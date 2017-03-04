Bakan Özlü: FETÖ denilen yapı yargı sistemimizin ayarını bozmuştur

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "FETÖ denilen yapı yargı sistemimizin ayarını bozmuştur. Dolayısıyla aslında bu pakette, ayarı bozulan yargı sistemimizin de tekrar yerine oturtulmasını amaçlıyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya geldi. Özlü, ilk olarak Yalova Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Settur Marina’daki Altınbalık Restoran'da düzenlenen kahvaltıda konuşan Özlü, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa paketinin sınırlı bir paket olduğunu kaydeden Özlü, şöyle konuştu:

"Bu, 18 maddelik bir paket. Bakın anayasanın tamamını değiştirmiyoruz. Başlangıç ilkeleri yerinde duruyor. Başlangıç ilkelerine sonuna kadar saygılıyız. Cumhuriyeti kuran felsefeye sonuna kadar saygılıyız. Artık Türkiye’de cumhuriyetten başka bir rejim tartışılmıyor. Bu tartışma 1923’te bitti. Bu tartışma 1923’te bittiği gibi cumhuriyet de artık asla ve katta bir tartışma konusu değil. Cumhuriyetimizi sonuna kadar savunacağız. Bu bir rejim meselesi değildir. Biz sadece mevcut sistemi savunmuyoruz. Mevcut sistemi değiştirmek istiyoruz. Mevcut bir sistem ve bir de bizim önerdiğimiz bir sistem var."

Konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde çok sayıda mega projeye imza attıklarını bunlar arasında Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otoyollar, bölünmüş yollar bulunduğunu anlatan Bakan Özlü, çok sayıda mega projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bunları, mevcut sisteme rağmen hayata geçirdiklerini söyleyen Özlü, şöyle dedi:

"İnanın bütün bunları sisteme rağmen yaptık. Mevcut sistemin zorluklarına rağmen yaptık. Mevcut sistem baba ile oğlu karşı karşıya getirebilecek bir sistem. Baba cumhurbaşkanı, oğul başbakan olsa karşı karşıya gelirler. Çünkü bu sistem aslında Türk milletinin, bizim milletimizin kültürüne, yapısına çok da müsait olmayan bir sistem. 2007’deki referandumla zaten zor çalışan sistemin ayarı bozuldu. Düşünün halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı, yine halkın seçtiği bir başbakan var. İkisi de halktan yetki alıyor, ikisi de güçlü. Şu anda yaptığımız ayarı bozulan sistemi tekrar düzenlemek, tekrar pratik, hızlı, çalışabilir hale getirebilmek."

FETÖ’nün yargı sisteminin ayarını bozduğuna değinen Özlü, "Her madden bir şeyler çıkarmaya çalıyorlar. Bakın bu 18 maddeden sadece bir tanesi bile bu referandumda 'Evet' demek için yeterli. Şimdi düşünün ilk maddesi ne diyor. Yargı bağımsız ilave ediyorum tarafsız olacak. Değerli arkadaşlar yargı taraflı olacak diyebilir miyiz Yargının elbette tarafsız olması lazım. Peki bu nereden çıktı. Bakın hatırlayın Türkiye’de çok davalar görüldü. Yine yargı sürecinin nasıl zedelediği, tahrip edildiği, ayarlarının bozulduğunu hep beraber gördük. FETÖ denilen yapı yargı sistemimizin ayarını bozmuştur. Dolayısıyla aslında bu pakette ayarı bozulan yargı sistemimizin de tekrar yerine oturtulmasını amaçlıyoruz" dedi.

DHA