Bakan Özlü: Herkesin her işi yaptığı sistem istemiyoruz

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, herkesin her işi yaptığı bir sistem istemediklerini belirterek, "Gelişmiş toplumlarda herkes sadece kendi işini yapar. Geri kalmış toplumlarda herkes her işi yapar. Yeni sistemin bize en iyi getirisi bu olacak. Kimse kimsenin alanına girmeyecek" dedi.

Bakan Özlü, referandum çalışmaları kapsamında Düzce'nin Gölyaka ilçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe meydanında halka seslenen Bakan Özlü, iş yapmak için yetki istediklerini belirterek, "Seçimle diktatör gelmez kökten yalan bunlara inanmayın. Bir diğer konu. Bu kadar yetki bir tek kişide olur mu Biz AK Parti'yiz, kurulduğumuz günden beri Türkiye'de iş yapmaya çalışan bir partiyiz. Biz daha hızlı ülke kalkınsın, daha hızlı büyüyelim diye uğraşıyoruz. Bu yetkiyi iş yapmak için istiyoruz. Daha fazla iş yapmak için istiyoruz. Türkiye daha çok kalkınsın diye istiyoruz. İş yapmaya niyetiniz yoksa yetki istemezsiniz. Türkiye'de bunu söyleyenlerin iş yapmaya niyetleri yok. İş yapacak insan daha fazla yetki ister. Bir tarafta 600 vekilli meclis bir yanda Cumhurbaşkanlığı Sistemi birbirini dengeliyor. Bugüne bakın her seçim oy kullanıyoruz. Biz sadece milletvekillerini seçmek için oy kullanıyoruz. Yasama için oy kullanıyoruz. Yasama seçildikten sonra yasamanın içinden bir yürütme hükümet çıkıyor. Biz yeni sistemde yetkileri ayırıyoruz" diye konuştu.

CHP yönetiminin çalışmadığını söyleyen Bakan Özlü konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelişmiş toplumlarda herkes sadece kendi işini yapar. Geri kalmış toplumlarda herkes her işi yapar. Biz herkesin her işi yaptığı bir sistem istemiyoruz. Yeni sistemin bize en iyi getirisi bu olacak. Yasama yasama işini yargı yargı işini yapacak. Kimse kimsenin alanına girmeyecek. Herkes kendi işini yapacak. Daha önce CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim. Çalışmak isteyen iş yapmak isteyen yetki ister sorumluluk ister. Biz görüyoruz ki CHP'li kardeşlerimizin oy verdiği CHP yönetimi maalesef çok iyi çalışmıyor hatta hiç çalışmıyor. Çalışmazsanız iktidara gelemezsiniz. Çalışmazsanız iktidara gelmek için hak iddia edemezsiniz. Bakın biz çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz."

Bakan Özlü, Gümüşova'daki programının ardından MHP Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz ve partililer tarafından karşılanan Özlü, partililerle bir süre sohbet etti.

DHA