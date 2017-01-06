Bakan Özlü: Kahraman polis, Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor (2)

REKOR SAYIDA YASA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fahri Özlü, Antalya'da Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 65'inci hükümet olarak icracı ve reformist bir hükümet olarak kurulduklarını belirten Özlü, “8 aydır birçok badire atlatmış olmamıza rağmen meclisten rekor sayıda reform niteliğinde yasa geçirdik. Fakat son dönemlerde özellikle belli başlı terör örgütleri ve dış destekli terör örgütlerinin Türkiye'yi karıştırmak, Suriye'ye benzetme yönünde çok ciddi gayreti var. Türkiye, gücü menşeyi ne olursa olsun bu terörist örgütlerin üstesinden gelebilecek güçtedir" dedi.

Bakan Özlü'ye parti teşkilatını ziyarette Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Döşemealtı halısı armağan etti.

DHA