Bakan Özlü: Kredi Garanti Fonu devreye giriyor (2)

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ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tekirdağ'da şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Özlü, "18 Mart Çanakkale zaferini kazandığımız tarihtir. Bu anlamlı günde Tekirdağ'da bulunuyor ve sizlerle birlikteyiz. Sabah da şehitlerimizi anma töreni vardı. Biz de katıldık törendeydik. Şu anda burada sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu ve bahtiyarım. Coğrafya'dan Vatan'a diye bir kitap vardı eskiden. Coğrafya nedir. Vatan nedir Coğrafya bir toprak parçasıdır. Denizi vardır. Toprakları vardır. Ama vatan dediğimiz şey, bize şehit ve gazilerimizin emanet ettiği topraklardır. Yani şehitlerimiz ve gazilerimiz olamazsa, coğrafya, vatan olmaz. Tarihimizde çok sayıda savaşlar ve olaylar oldu ve çok sayıda insanımızı şehit verdik. Şehitlerimiz olmasa biz bu topraklarda yaşıyor olmayabilirdik. Bir vatanımız olmazdı. Dolayısı ile bu coğrafyayı ve bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi ve bu topraklar için savaşmış ve hayatta kalmış gazilerimizi bugün burada bu anlamlı törende rahmetle anıyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

DHA