Bakan Özlü: Kredi Garanti Fonu devreye giriyor (3)

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ÇORLU'DA TEKNOPARK TEMELİ ATTI

Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Tekirdağ"ın Çorlu İlçesi'nde Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesine yapılacak olan Teknopark binasının temel atma törenine katıldı.

Türkiye'de 2 olan teknopark sayısını 64'e çıkardıklarını söyleyen Bakan Özlü, "Bugün teknoparklarda çalışan nitelikle personel sayısı yaklaşık olarak 41 bindir. Bu ciddi bir rakam iyi bir rakam. Şimdi Çorlu burası sanayi kenti. Bu teknoparklar ve Arge merkezleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri bunlar bizim bakanlımızın soruluk alanına giren işler. Daha yüksek katma değerler için, daha fazla kazanmak için, sanayimize teknoloji enjekte etmek zorundayız" dedi.

Türkiye'nin petrol kuyuları olmadığını, ihracatın ithalatı karşılamadığını vurgularken, "Arada 60 milyar dolar bir açık var. Bu açığı nasıl kapatacağız Nereden kapatacağız Bunu akıl satarak kapatacağız. Teknolojik değeri olan ürünler üreterek kapatacağız" diye konuştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Bakan Faruk Özlü'ye plaket cerdi, ardından teknoparkın temeli atıldı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

DHA