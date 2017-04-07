Bakan Özlü: Müdahalenin devam etmesini, katliamın durmasını temenni ediyoruz

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun geç kaldığını belirterek, 'Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz. Bu müdahalenin devam etmesini, bu katliamın durmasını temenni ediyoruz' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester iplik üretimi yapan KFS Sentetik Fabrikası'nın açılışına katıldı. Bakan Özlü açılışta yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu olumlu karşıladıklarını belirterek, '2 gün önce Suriye'de bir olay meydana geldi. Kimyasal silah kullanıldı ve bunun üzerine yüzlerce çocuk, maalesef gördünüz haber kanallarında yer aldı. Bu vahşetin daha fazla sürdürülmemesi gerekir. Bu vahşetin daha fazla sürmemesi için güvenlik kuruluşlarının, NATO gibi, AGİD gibi, Birleşmiş Milletler gibi daha fazla beklememesi gerekir ve dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz. Geç kalmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu müdahale yıllar önce olabilseydi. Obama döneminde olabilseydi keşke. Bu müdahalenin devam etmesini, bu katliamın durmasını temenni ediyoruz' diye konuştu.

TÜRKİYE DAHA ÇOK BÜYÜYECEK

Bakan Özlü, Türkiye'nin yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yıl yüzde 2.9 büyüdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

'Türkiye büyüyor, daha çok büyüyecek. Geçen senenin verileri açıklandı. Biliyorsunuz geçen yıl Türkiye yüzde 2.9 oranında büyüdü, her şeye rağmen büyüdü. İçerideki olaylara, çevredeki olaylara rağmen büyüdü. Geçen yıl 1'inci çeyrekte yüzde 4,5, 2'nci çeyrekte yine yüzde 4,5, 3'üncü çeyrekte menfur bir hadise sebebiyle eksi yüzde 1.8'lik küçülme oldu, 4'te yine büyüdük. Toplama baktığınızda Türkiye'nin geçen seneki büyüme oranı Avrupa Birliği'nin neredeyse 2 katıdır.'

Bakan Faruk Özlü fabrikanın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte üretim alanını gezerek bilgi aldı.

DHA