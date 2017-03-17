Bakan Özlü: Sadece bir maddesi bile 'evet' demek için yeterli

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak, "18 maddelik bir durum söz konusu. Sadece bir maddesi bile 'evet' demek için yeterli" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Düzce'de bir alışveriş merkezinin açılışında konuştu. Türkiye'de çok işletme olmasına rağmen markaların az olduğunu söyleyen Bakan Özlü, Türkiye'nin marka işletmeler ihtiyacı olduğunu belirtti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Özlü, "Son 1 aydır terör örgütlerinden pek ses seda çıkmıyor. Çünkü inlerine kadar girdik. Terör örgütlerini kurutmak için adeta inlerini kurutuyoruz. Dolayısıyla başarılı operasyonlar yürütüyoruz. Bakın Almanya’da, Hollanda da, İsveç’te olanları görüyorsunuz. 16 Nisan'da bir referandum var. Aslında bir seçim değil. Bir parti seçmeyeceğiz, bir milletvekili, bir belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada evet veya hayır oyu kullanacağız. 18 maddelik bir paket söz konusu ve biz bunu parti olarak tek başımıza yapmadık. MHP ile beraber yaptık. Sadece bir maddesi bile 'evet' demek için yeterli" dedi.

Bakan Özlü, ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti ve partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Bakan Özlü, daha sonra Gümüşova'daki ağaç işleme işletmelerinin bulunduğu fabrikalar ile Beyköy’de bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezdikten sonra kentten ayrıldı.

DHA