Bakan Özlü: Türkiye’nin güçlü, işlerini hızlı yürütmesi lazım (2)

DÜZCE GÖLYAKA'DA KONUŞTU

Bakan Özlü, referandum çalışmaları kapsamında Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. 16 Nisan'ın Türkiye için dönüm noktası olduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Tarihsel bir süreç yaşıyoruz. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi bakımından ülkemizin güçlenmesi lazım. 18 madde ülkemizin gücüne güç katacak. Bu 18 maddeden 1 tanesi bile 'evet' demek için yeterli. Muhalefet çözüm değil problem üretiyor. Ortaya bir çözüm sunmuyorlar, teklif getirmiyorlar her şeye 'hayır' diyorlar. Bunun adı çözümsüzlük demektir. Çözüm üretmeyen birinin iktidara gelmeye hakkı var mı Çalışan adamın önerisi, teklifi olur. Bunlar 'hayır'la hayatlarını geçiriyorlar. 16 Nisan'da anayasa oylaması büyük bir inovasyondur. Türkiye’nin sıçrama yapmasını, büyümesini istiyoruz. 16 Nisan'da oylayacağımız metin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Sizden kuvvetli bir 'evet' bekliyoruz" dedi.

Son 2 aydır terör eylemi olmadığını, çünkü terör örgütlerinin inlerine girdiklerini ifade eden Bakan Özlü, "Bunu kendi silahımız, tankımız ile yaptık. Eskiden böyle bir şey yapsak 'olmaz' derlerdi. 'Benim silahımı, tankımı orada kullanamazsın' derlerdi. Kendi silahımızla, tankımızla girdik. Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması lazım" dedi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

DHA