Bakan Özlü'nün programına Cumhurbaşkanlığı iptali

BİLİM ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün Sivas'ta bugün katılması planlanan ziyaret ve etkinlikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya çağırması üzerine iptal edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile düzenlenecek toplantıya katılarak, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemeler yapması planlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dün gece saatlerinde uçakla Sivas'a geldi. Bakanı, Nuri Demirağ Havaalanı'nda Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile il protokolü karşıladı. Geceyi kentte geçiren Bakan Özlü'nün bugünkü Sivas programı sabah saatlerinde Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya çağırması üzerine iptal oldu. Bakan Özlü, sabah erken saatlerde yeniden Ankara'ya döndü.

DHA