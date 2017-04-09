Bakan Soylu: 6 ayda 1000 terörist etkisiz hale getirildi (2)

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BAKAN SOYLU, ESNAF ZİYARETİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon kent merkezinde işyerlerinin çoğunlukta olduğu Uzunsokak'ta esnafı ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Bakan Soylu, bir esnafın talebi üzerine bir yakını ile cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı, kendileri için dua edilmesini istedi. Esnaf ziyaretleri sırasında oluşan kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan Bakan Soylu, vatandaşlara da karanfil verdi.

POLİS HAFTASINDA OYNANAN FUTBOL MAÇINDA 2 GOL ATTI

Esnaf ziyaretinin ardından Trabzon Polis Mesleki Eğitim Merkezi'ne giden Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polisler ve gazeteciler arasında düzenlenen futbol maçında oynadı. Maçın ilk yarısında oynayan, 2 gol, 2 de asist yapan Bakan Soylu için müsabakayı tribünden izleyen protokol mensuplarınca alkışlandı.

Bakan Soylu maç sonrasında her iki takımın oyuncularıyla anı ı çektirdi.

DHA