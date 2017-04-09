Bakan Soylu: 6 ayda 1000 terörist etkisiz hale getirildi (3)

BAKAN SOYLU MHP'LİLERE SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon MHP İl Başkanlığının organize ettiği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Referandum' konulu toplantıya katılarak konuşma yaptı. MHP'lilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Bakan Soylu, ülkenin tarihi bir karar arefesinde olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada 300 yıldır birlik ve beraberliğin ortadan kaldırılmak istendiği görüşünü savunan Süleyman Soylu, 'Dışarıdan ve içerden nasıl müdahaleyle karşı karşıyaysak, Cumhuriyet kurulduğu ilk andan itibaren bu topraklar aynı saldırı ile karşı karşıyaydı. Bu coğrafyaya zayıflık yakışmıyor” dedi. Buna karşın 300 yılın en güçlü zaman diliminde olunduğunu ileri süren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizi 10 yıllardır İMF ile, ekonomik krizlerle terbiye etmeye çalışıyorlar. Sistemi kendileri kurdular, 60 darbesinden sonra Anayasa'yı oluşturdular, 71'de tahkim ettiler. 80 darbesi üzerinden 80 anayasasını oluşturdular. Bu ülkeye 27 Mayıs'ı 20 yıl bayram olarak kutlattılar. Bunu hep birlikte yaşadık. 21'inci asır bambaşka duruyor. Bir tarafta bir dünya ı var, bir tarafta Avrupa ı var. Bir tarafta Anadolu, bir tarafta da Orta Doğu ı var. Bir tarafta vekalet savaşları var. Bir tarafta şu anda kendilerinin yönetmeye çalıştığı ama bumerang gibi kendilerine dönen terör var. Bir tarafta da 21'inci yüz yılda hepimizin yönetmek zorunda olduğu kitlesel göç var. Bütün bunlarla karşı karşıyayız. Her açıdan güçlü 300 yılın en iyi zaman dilimindeyiz. Avantajlarımızla en güçlü zaman dilimindeyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu millet kendi istikametini bilmektedir.”

Terörle mücadelenin sürdüğünü yineleyen Bakan Soylu, “Güzel bir haber var operasyonla ilgili. Bizim evlatlarımız 7 teröristi Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden birisi Viranşehir patlamasının koordinasyonu yapan bölge sorumlusu. Ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, diğeri Bismil'in bölge sorumlusu, biri de eylem sorumlusu. Bunlardan biri büyük ihtimalle İranlı' dedi.

DHA