Bakan Soylu: 6 ayda 1000 terörist etkisiz hale getirildi (4)

KADINLARIN SORULARINI YANITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadınlar Soruyor Trabzon Platformu'nca düzenlenen, ‘Kadınlar soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplıyor' toplantısında soruları yanıtladı.

'HAYIR' DİYEN TÖRERİSTİR İDDİASINI CEVAP VERDİ

Necibe Soysal adlı bir katılımcının, ‘Seçmenlerin teröristlerle aynı kefeye konulması hiç de hoş değil. ‘Hayır diyenler teröristtir' ifadesi var mı' şeklinde sorusuna yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:

“Türkiye'de bir tercihinden dolayı insanı terörist olarak nitelendirdiğimizi düşünmek ne kadar yanlış. Kimden duydunuz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bu sözü kimden duydunuz Ben terörle mücadele ediyorum. Terörle mücadele ederken PKK'nın ‘hayır' dediğini söylemem sizi incitiyor mu Bu yeni sistem niçin geliyor biliyor musunuz Bu dokunulmazlıklar, kendisini ayrı yere konumlayanlar ve ‘bize kimse laf söyleyemez' diyenlere bu sistem, ‘Hayır, herkes doğruyu söylerse herkese laf söylenebilir. Ama herkes yanlışı söylerse herkes de yanlışı söyleyebilir' diye bu sistem geliyor. Biz şunu kesinlikle reddederiz; bir tek kişi, söylenilen cümleyi söylediğimizi ispat etsin, biz de bununla ilgili, ‘kusura bakmayın, biz bunu yapmışız' diyelim. Bu söz sadece sosyal medya ve Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden toplumda hiç de karşılığı olmayan ve doğru olmayan bir algıdır.'

'KÜLLİYEN YALANDIR'

‘Hayır' diyen teröristir söyleminin yalan olduğunu ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti;

“Ben Kılıçdaroğlu'nu CHP'lilere şikâyet ediyorum. Bu adam şu anda sizi yanlış yöne sevk ediyor. Bu sistemle biz eğer sandalye hesabına düşersek terörü bitiremeyiz. Bunu gören PKK bugün, ‘hayır' diyor. PKK'nın söylemine ve değirmenine bugün su taşıyor Kılıçdaroğlu. CHP'lilere diyorum ki, bu adama itibar etmeyin. Bunun terörizm ve teröristle bir alakası yok. Öyle bir savunma içerisinde olmam. PKK, FETÖ bugün ‘hayır' diyor mu Diyor. Biz Almanya'da mı, Hollanda'da mı Anayasa yapıyoruz da onlar bizim işimize karışıyor. Böyle bir sözü Türkiye'de kampanya içerisinde söylemiş olsaydı, Kılıçdaroğlu bir dönem kasetleri gelip meclis kürsüsünden okudu ya, her gün yaptığı televizyon programlarında, ‘Bakın bu sözü söylüyor' derdi. Böyle bir şey külliyen yalandır. Külliyen yanlıştır ve bir sosyal medya üretmesidir. Böyle bir şey söz konusu değil.”

Toplantının ardından Bakan Soylu özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

DHA