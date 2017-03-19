Bakan Soylu: 6 ayda 800 sığınak ve barınak imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin devam ettiğini anlatırken, "PKK'nın üs ve yönetim merkezi haline gelen Diyarbakır Lice, Mardin Ömeryan Amanoslar bölgesinde başlattığımız operasyonlar bütün hızıyla devam etmektedir. Son 6 ayda 800 sığınak ve barınak imha edilmiş, 11 bin 738 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl açılan ve bu yıl ilk mezunlarını veren Karamazan Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet törenine katıldı. 463 erkek polis adayının mezun olduğu törene Bakan Soylu'nun yanı sırada Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, protokol üyeleri, davetliler ve mezun olan polislerin aileleri katıldı. Tören sırasında fenalık geçiren 10 yakın öğrenciye, orada hazırda bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislik mesleğinin önemini anlatan Bakan Soylu, bu meslekte şahadetinde olduğunu belirtti.

‘’FARELER VE SIÇANLAR GİBİ KAÇMAKTADILAR’’

Terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede bugüne kadar ki en güçlü olduğu dönemi yaşadığını ve terörü bitirmeye en yakın noktada olduğunu belirtti. Bakan Soylu, ''Dağlarda, şehirdeki bütün yapılanmalarında bizim evlatlarımız aslanlar gibi onları kovalamakta, onlar da fareler ve sıçanlar gibi kaçmaktadırlar. Açıkça ifade edebilirim ki, Türkiye, terörle mücadelede bugüne kadarki en güçlü olduğu dönemi yaşamaktadır ve terörü bitirmeye en yakın noktadadır. ''dedi.

Bakan Soylu, son 6 ayda 800 sığınak ve barınağın imha edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

''Son 6 ayda 153 önemli olay engellenmiş; 4 canlı bomba eylemcisi ve eylem hazırlığındaki 21 şüpheli yakalanmış, 22 bombalı araç ele geçirilmiştir. PKK'nın üs ve yönetim merkezi haline gelen Diyarbakır Lice, Mardin Ömeryan Amanoslar bölgesinde başlattığımız operasyonlar bütün hızıyla devam etmektedir. Son 6 ayda 800 sığınak ve barınak imha edilmiş, 11 bin 738 operasyon gerçekleştirilmiştir. Teröristlerin hareket alanını daraltmak amacıyla, karma timlerimizle beraber yol kontrollerimiz devam etmektedir. Sadece 2017’de 7 milyon 720 bin 330 araç sorgulanmış, bunlardan 92 bin 519’una işlem yapılmıştır.''

ÖRGÜTÜN ŞEHİR YAPILANMALARI ÇÖKERTİLMİŞ DURUMDADIR

Örgütün şehir yapılanmalarının çökertildiğini ifade eden Bakan Soylu, ''Terörle mücadele noktasında şunu da açıkça ifade etmek isterim. Biz terörle tek noktadan değil, bütün unsurlarımızla mücadele ediyoruz. Hem terörle, hem terörizmle, yani terörü besleyen, onu oluşturan unsurlarla da mücadele halindeyiz. Örgütün şehir yapılanmaları neredeyse tamamen çökertilmiş durumdadır. Ele geçirdikleri ve bir üs gibi kullandıkları belediyelere görevlendirmeler yaparak bu belediyeleri yeniden hizmet üretir hale getirdik'' diye konuştu.

PKK’NIN UYUŞTURUCUDAN ELDE ETTİĞİ GELİR 1.5 MİLYAR DOLAR

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiğini belirterek, ''PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir, yılda yaklaşık 1.5 milyar dolardır. O örgütün de, bu kirli ticaretin de kökü kazınacak ve buna bulaşmış kim varsa bunun bedeli hukuk içinde ödetilecektir. Bu amaçla son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 24 bin 266 kişi gözaltına alınmış, bunların 4.529 kişisi tutuklanmıştır. İnşallah operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir'' dedi.

10 BİN POLİS ALIMI

Bakan Soylu, personel sayısının da sürekli arttığını belirterek, "Ayrıca personel sayımızı da sürekli güncelleştirmeye ve sayıca arttırmaya özen gösteriyoruz. Bugün mezun olan gençlerimizin hemen akabinde 10 bin yeni polis memuru alımı için ilan aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca 10 bin özel harekat alımı sürecimiz de devam etmektedir, şu an mülakatlar gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Bakan Soylu Ortadoğu'daki terör nedeniyle ülkemize göç dalgası olduğunu belirterek, ''Ülkemizde yaklaşık 3.5 milyon insanı misafir ediyoruz. Hem devlet, hem de sivil toplum kuruluşları eliyle harcadığımız toplam miktar yaklaşık 26 milyar dolar civarında'' dedi.

HİÇ KİMSENİN UYUYAN HÜCRESİ OLMAYIN

Bakan Soyla, mezun olacak polis adaylarına ise uyarıda bulunarak, ''Bir elinizde vicdanınız, bir elinizde de hukuk olsun. Başka rehber aramayın. Başkasına tabi olmayın. Asla ve asla hukuktan ayrılmayın. Size hukuka uymayan, vicdanınıza uymayan ne teklif gelirse gelsin, ne zorlama gelirse gelsin, sakın uymayın. Devletinizden ve milletinizden başka hiç kimsenin uyuyan hücresi veya elemanı olmayın. Siz bu devletin polisisiniz" diye ekledi.

DHA