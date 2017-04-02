Bakan Soylu: Bunlara hesap sormazsak namerdiz (2)

MUHTARLARLA BULUŞTU

İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde muhtarlarla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut sistemin baba ile oğlunu birbirine düşürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Artık çift başlılığı ortadan kaldırmak, koalisyon korkusunu bitirmek istiyoruz. Bu bir rejim meselesi değildir. Türkiye’nin rejimi bellidir. Rejimimiz, bayrağımız, devletimiz bellidir. Bu bir millet meselesidir. 16 Nisan geleceğimiz için önemlidir" dedi.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

Bazı Avrupa ülkelerine de tepki gösteren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Doğrudan ilgisi olamayan ülkelerin itirazlarına şahit oluyoruz. Oysa bizim teklifimizde Hollanda’yı, İsviçre’yi, Almanya’yı ilgilendiren bir madde yok. Biz bu değişikliği başka ülkelerin anayasalarında yapmıyoruz. Kendi anayasamızda yapıyoruz. Ortada tarafgir bir tutum söz konusudur. Mesele şudur; batı kendisinin uydusu gibi bir müttefik istemektedir. Türkiye ile müttefikliği bugüne kadar bu şekilde olmuştur. Oysa bugün Türkiye eşit şartlarda ve bağımsız bir müttefik olduğunu ortaya koymuştur. Artık eski Türkiye yok. Dünyanın ve batının itirazı da bunadır. Batı ile yaşadığımız gerginliğin sebebi budur. Ama şu bilinmelidir ki tansiyonu yükselten benim ülkem değildir, tansiyonu düşürecek olan da Türkiye değildir."

'TÜRKİYE GİDEREK GÜÇLENMEKTEDİR'

Dünyanın güvenli bir yer olması isteniyorsa bunun anahtarının Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye batıya karşı kendini yeniden tanımlamakta ve konumlandırmaktadır. Tahammül edemedikleri de budur. Batının yapması gereken bu yeni durumu kabul etmek, Türkiye’nin artık kendi ayakları üzerinde durabilen bir bağımsız ülke olduğunu kabul etmektir. Batı medeniyeti artık PKK, FETÖ ve AB üyeliği kartı ile Türkiye’yi kontrol etme alışkanlığından vazgeçmelidir. PKK’ya yıllardır para ve maddi destek verdiler. İşte polisimiz, jandarmamız, askerimiz, korucumuzla birlikte PKK son demlerini yaşamaktadır. Batı artık bu illegal yapılara destek vermeyi bırakmalı ve meşru hükümetle, demokratik ve uluslararası standartlara uygun ilişkiler geliştirmenin peşinde olmalıdır. Batı şunu iyi anlamalıdır; güçsüz bir Türkiye yerine, güçlü bir Türkiye hem Batı’da, hem de Doğu’da güvenliğin ve huzurun teminatıdır. Eğer Türkiye onların hayal ettiği gibi güçsüz olursa yıllarca besledikleri o terör ve güvensizlik ortamı kapılarına gelir ve dayanır. Eğer dünyanın güvenli bir yer olması isteniyorsa bunun anahtarı Türkiye’dir ve güçlü Türkiye’dir. Türkiye giderek güçlenmektedir, Türkiye güçlendikçe dünya, altını çizerek söylüyorum daha da güvenli bir hale gelmektedir."

'EVET ÇIKTIĞI ANDA TÜRKİYE BAĞIMSIZLIK SENEDİNİ İMZALAMIŞ DEMEKTİR'

Milletin vicdanıyla her şeye karar verdiğini dile getiren Bakan Soylu, "300 yıldır bugünü bekliyoruz. Kim ne derse desin. İsterse hasetlensinler, isterse de fesatlansınlar, isterseler de ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Güçleri varsa yapsınlar. Şu çok açık ve nettir; bu referandumda 'Evet' çıktığı andan itibaren Türkiye bağımsızlık senedini imzalamış demektir. İşin özü budur" diye konuştu.

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için destek isteyerek konuşmasını tamamladı.

DHA