Bakan Soylu: Bunlara hesap sormazsak namerdiz (3)

ESNAFI GEZDİ, NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Trabzon’un İskenderpaşa Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti, ardından da Ak Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bukeyir Çakmak ile Ayşe Taşkın’ın nikah töreninde şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline takdim eden Bakan Soylu, çifte mutluluklar diledi, 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

Bakan Soylu, Düzköy ilçesinin Işıklar Mahallesi’nde parti otobüsünden vatandaşlara seslendi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü parlamentosunun yeni sistemle oluşacağını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"16 Nisan bize, ‘Siz kimsiniz’ diyenlere bizim ne olduğumuzu göstermektir. Bir sürü şey söylüyorlar, ‘parlamento güçsüz olacak’ diyorlar. ‘Güçsüz olacak’ diyen kim Kılıçdaroğlu. Bir gün parlamento gücüne dayanarak bir iş yapmış insan değil. Bir gün meclisi kaale alarak bu ülkede meclisi yarınlara taşıyabilecek bir anlayışın içerisinde olmamışlar. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü parlamentosu bu sistemde olacak. Çünkü meclis işini yapacak."

"KİMSE ÇİVİ ÇAKMASIN İSTİYORLAR"

Avrupa ülkelerin Türkiye’nin kendi işine karıştığını öne süren ve buna tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi:

"Avrupa önümüze ne koydu da bugün bizim işimize karışıyor. Almanya’da, İsviçre’de, Hollanda’da mı anayasa değişikliği yapıyoruz DAEŞ’i bu coğrafyaya paraşütle indirenler ve bu ülkede PKK’yı yıllardır destekleyenler, FETÖ’ye darbe yaptıranlar hangi yüzle Türkiye’nin işine karışıyorlar. Bulmuşsunuz ortağınızı. işte Kılıçdaroğlu, onunla güle eğlene Türkiye'ye istediğiniz elbiseyi biçmeye çalışın. Türkiye’ye bu güne kadar Kılıçdaroğlu’nun ve ortaya koyduğu o zihniyetin herhangi bir faydasını gördük mü Hayır görmedik. Neymiş; rüzgâr 1’inci köprüyü yıkarmış. Kimse bir çivi çakmasın istiyorlar. Avrupa böyle giderse, demedi demeyin, robotlar var ya robotlar, robotlardan sosyal güvenlik kurumu kesintisi yapmak zorunda kalacak ki, normal yaşayan vatandaşın hastane giderlerini ve emekli maaşını karşılayabilsin. Yaşlanıyor ve onun için genç nüfusu daha erken hayata almak istiyor."

Bakan Süleyman Soylu, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için destek isteyerek konuşmasını tamamladı.

DHA