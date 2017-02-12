Bakan Soylu: Dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız (3)

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR İMTİHAN VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Önümüzde büyük bir imtihan var. Bu büyük imtihanı inşallah hep birlikte aşacağız. Evet, terörle mücadelede önümüze engeller çıkarttılar. Allah'ıma hamdolsun ki; eksi 30 derecede kimsenin sözüne bakmadan bugün ayağa kalkıp ayyıldızlı bayrağı 780 bin kilometre karede dalgalanması için bir taraftan PKK, bir taraftan DHKP-C, bir taraftan adını sanını tanımadığımız o terör örgütlerinin tamamı bilmenizi istiyorum. Bizi istikametimizden çevirmeye çalışıyorlar. Şunu zannetmeyelim bunun kadiri, sahibi biziz, haşa. Biz gayret göstereceğiz, biz emek sarfedeceğiz, biz evlere gideceğiz. Diyeceğiz ki 'Bu ülkenin istiklali için, huzurumuz için artık çocuklarımız bu halleri yaşamasın.' 'Bu sistemi mevcut sistemlerle devam etmesini istiyoruz' diyenlere biliniz ki; aktörler Yüksekova'daki havaalanına 'Hayır' diyenler, bugün sahadadır."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu’nun babası Yusuf Aydoğdu'yu evinde ziyaret etti.

DHA