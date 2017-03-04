Bakan Soylu: Dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye için 16 Nisan önemli bir tarih

– İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'ın önemli bir tarih olduğunu belirtip, "Bizler 2100, 2200 ve 2300’lerde eğer hızlı bir şekilde bütün dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye, söyleyecek sözünün karşılığı olabilecek bir Türkiye ortaya koyacaksak bu 16 Nisan bunun için en önemli tarihtir” dedi.

Bilecik’teki programının ardından saat 21.30 sıralarında Eskişehir’den hava yoluyla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Trabzon İl Başkanlığı Anaysa Referandumu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Çalıştayı'na katıldı.

TRABZONSPORKARABÜKSPOR MAÇINI İZLEDİ

Salona alkışlar eşliğinde giriş yapan Bakan Soylu partilileri selamladıktan sonra otel yetkililerinden Trabzonspor-Karabükspor maçını açmasını istedi. Bunun üzerine Bakan Soylu ve katılımcılar müsabakayı salonda bulunan sinevizyondan canlı olarak izledi. Trabzonspor’un 1-0 galip geldiği karşılaşmayı canlı izleyen Bakan Soylu’nun bordo mavili takımın bazı gol pozisyonlarından eli boş dönmesine eliyle tepki göstermesi de dikkat çekti.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDEYİZ'

Maçın ardından partililere seslenen Bakan Soylu, anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamentonun daha da güçleneceğini söyledi. Bakan Soylu, “Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Büyük bir fırsat var önümüzde. Bu fırsat çok açık ve nettir. Avrupa’nın durumu belli. İnanın Avrupa şu anda karar alma yeteneğinden çok uzaktadır. İçinde bulunduğumuz konu sadece 16 Nisan tarihinin meselesi değildir. Bu konu 2100’lerin 2200’lerin meselesidir. Bunu bennce bir daha tartmanızı isterim. Bizler 2100, 2200 ve 2300’lerde eğer hızlı bir şekilde bütün dünyaya sözünü kabul ettirecek bir Türkiye, söyleyecek sözünün karşılığı olabilecek bir Türkiye ortaya koyacaksak bu 16 Nisan bunun için en önemli tarihtir. 16 Nisan sadece kendi gününün tarihi değildir. Eğer biz birinci sıçramayı yaptıktan sonra ikinci sıçramayı da gerçekleştirmek istiyorsak, önümüzdeki 13-14 yılda 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktığımız gibi 25 bin dolarları aşan bir gelir seviyesine gelmek istiyorsak biz bunu biliyoruz ki, ancak Recep Tayyip Erdoğan’la yapabiliriz. Bunu muhalefet de biliyor. Bunu CHP ve HDP seçmeni de biliyor” dedi.

'CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün siyasi partilerin siyasi ve fırsatçılık hesabıyla hareket edebileceği bir dönem değildir. Bugün Türkiye’ye milli bakma dönemidir. Benim ülkem ne olacak, nereye gidecek Benim ülkem yarın öbür gün PKK’nın prangasına mı düşecek Yarın öbür gün PKK’nın prangasına düşen bir Türkiye, sürekli olarak onun manipülasyonlarına mı düşecek Yoksa sürekli bugünkü CHP yöneticilerinin seçmenin de sürekli reddettiği bir ‘istemezükçü’ bir tavırla karşı karşıya mı kalacak Bizler Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle karşı karşıya kalıyoruz. Marmaray’dan memnun olmadıklarını mı söylüyorlar. Hayır memnunlar. 3’üncü Boğaz Köprüsü'nden memnun olmadıklarını mı söylüyorlar. Bal gibi memnunlar. Memnun olmayan kim Siyasi ihtiraslarını yenemeyen onların yöneticileri ve bir tarafından başka yerlere bağlı olanlar, tabanlarına kopuk olanalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının parti seçmeni üzerinde bir etkisi söz konusu değildir. Bu çok net ve açıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sorsanız, deseniz ki, ‘Siz Kılıçdaroğlu’ndan memnun musunuz’ alacağınız cevap yüzde 20 ile 25’lerdedir. Bu sisteme de kendi menfaatleri için ‘hayır’ diyorlar. Bu sistem geldiğinde seçime gidildiğinde ne yapacak, mecburen genel başkanları aday olacak. Kaybettiği zaman mebus olamayacak, parlamentoda da olamayacak siyasi hayatı da sona erecek. Bu kadar basittir.”

Çalıştay daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

DHA