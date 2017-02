Bakan Soylu, Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar (2)

MİLLET BU SİSTEMİN BEDELİNİ ÖDEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’da katıldığı Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’nın ardından Ak Parti’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şarkısı eşliğinde toplantı salonuna giren Bakan Soylu, partililerle birlikte türküye eşlik etti. Daha sonra partililere seslenen, mevcut sistemi eleştiren ve değişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, “Bu sistem bilmenizi istiyorum ki, milleti sürekli mahkum etmeye çalışan, kafasında ‘ülkeyi biz yönetiriz’, 60’ta kurdukları sistemle kah yargıyla, kah Anayasa Mahkemesi ile, kah elindeki birtakım güçlerle, bazen silahla, bazen terörizimle, anarşizimle, bazen medya patronlarıyla bizi istediği noktaya getirmeye çalışan içeriden ve dışarıdan, ‘biz sizi yönettirmeyeceğiz’ diyen bir anlayışın sahipleri tarafından kurgulandı. Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki, Recep Tayyip Erdoğan denilen, bu milletle hareket eden bir anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki; o’nu da devirmeye, kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bırakmadı” dedi.

'HADİ ET DE GÖREYİM SENİ ŞİMDİ ÖZERKLİK'

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini örnek göstererek ortaya çıkan sonuçları da değerlendiren Bakan Süleyman Soylu, “Hep beraber 7 Haziran’ı hatırlayalım. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, şımarıklıklarını, ‘Özerklik ilan edeceğiz’ hadi et de göreyim seni şimdi özerklik. Hadi et de görelim. 7 Haziran’la 1 Kasım arası neredeyse hepimiz düşündük; ‘Yarın ne olacak, acaba bunlar bizim ülkemizi ne hale getirecekler, bölecekler mi, parçalayacaklar mı Hangi tezgahın içerisine bizi düşürecekler Yaptıkları, uluslararası toplantılarda meydana getirdikleri sözler, anlattıkları ne olacak. Bu millet 7 Haziran’da bu ülkenin hangi zillete düşürülebileceğini gördü ve değerlendirmesini yine ortak aklıyla meydana getirdi. ‘Size fırsat sağlamayacağız, size bu ülkeyi böldürmeyeceğiz’ dedi. Bizi, ülkemizi mahkum etmek istediler. Bütün bunların tamamını bu millet gördü. Şimdi bambaşka bir sürece doğru gidiyoruz, hemde farklı bir anlayışla beraber” şeklinde konuştu.

'BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ TAŞIYAMIYOR'

Türkiye’nin büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını, ancak mevcut sistemin Türkiye’yi taşıyamadığını ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:

“Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin dolarlık bir Türkiye değil. Türkiye 10 bin dolarlık bir Türkiye. Türkiye’nin ekonomisi büyüdükçe, işleri büyüdükçe, bilmenizi istiyorum ki; burada çok daha hem hızlı, hem etkin, hem de doğru karar alabilme yeteneğine sahip olan bir anlayışa ihtiyaç var. Bir taraftan bakanlığı, bir taraftan milletvekilliği, ben söylüyorum beceremiyorum, yetiştiremiyorum. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Önümüzde neredeyse, bugün kendi şahsım olarak söylüyorum; bir tane mesele var ve hepsini takip edip çözmemiz lazım. Milletin lehine çözmemiz lazım, ama artık bu sistem Türkiye’yi taşıyamıyor. Bir taraftan darbe üreten bir sistem, bir taraftan bürokrasinin içerisine bizi mahkum eden sistem. Bir taraftan da yasamayı, yürütmeyi herşeyi birbirine karışmış, herşeyi, herkesi birbirinden sorun haline getirmiş bir sistemin adıdır.”

'ŞU AN AK PARTİ'DEKİ ANKETLER YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE'

Ak Parti’nin 2002 seçimlerinden beri oylarını arttırdığını ifade eden, Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

“Ak Parti 2002’de yarışa kaçla başladı yüzde 34. Peki bugün kaç, yüzde 50’nin üzerinde. Şu andaki anketler AK Parti’de yüzde 50’nin üzerinde. Peki AK Parti yüzde 34’ten 50’ye gelirken havadan mı bu insanları aldı da kendi yanına koydu. Yok, köprü yaptı, köprüden herkes geçti. Engellileri kucakladı onun partisine bakmadı. Hastane yaptı, şehir hastaneleri yaptı, herkes ‘Allahımıza çok şükürler olsun onurlu bir şekilde buradan istifade ediyoruz” dediler. Türkiye’de siyasetin dışında kalmış olan insanlar vardı, aynen bizim gibi. ‘Gelin bu çatının altında hizmet edin’ dedi. Yani kollarını böyle açtı, böyle tutmadı. Siyaseti kutuplaştırmadı, tam tersi siyasette kendi alanı dışındaki herkesle bir uzlaşma sağlamaya çalıştı. Peki CHP ne yaptı2524, 25-24. Biri 34’ten 50’ye çıkıyor, birisi bir adım ileri, bir adım geri. Daha iki, üç adım ileri atamadı. Hiçbir şekilde atamadı, çünkü ihtiyacı yok. Çünkü ağababaları tepside onlara iktidar sundular. Sizin oya ihtiyacınız yok, sizin millete, köylüye, esnafa, şalvarlılara, kasketlilere ihtiyacınız yok, biz size iktidarı veririz’ dediler. O eski Türkiye’deydi, yeni Türkiye’de millet var, millet var, millet var.”

'BU ARAZİDE AY YILDIZLI BAYRAK DALGALANACAKTIR'

Türkiye’nin önünde bir fırsat olduğunu ve hedeflerine doğru gitmesi gerektiğini de ifade eden Bakan Soylu, “Aşağıdaki coğrafyamızda yangın var. Avrupa ne ortak bir anayasa yapabildi, ne ortak para birimine girebildi, ne de büyüme hızını devam ettirebildi. Şu anda kaos içerisindeler. Amerika bir şekilde ‘şu anda ne yapacağım’ endişesi taşıyor. Şimdi fırsatıdır, 14 yıl birinci sıçramayı yaptık. Şimdi herkes kendi işiyle meşgul olurken biz hedeflerimize doğru gitmeliyiz. Enflasyon, işsizlik, faiz yüzde 5’in altına ancak böyle bir iradeyle girer. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturmak istiyoruz, oturuyoruz. Gezi olaylarını çıkarmalarının sebebi bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. 17-25 Aralık’ın sebebi, bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. Bu araziyi onlara vermeyeceğiz, bu arazide ay yıldızlı bayrak dalgalanacaktır” dedi.

Bakan Süleyman soylu daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı’ndan özel uçakla Trabzon’a hareket etti.

DHA