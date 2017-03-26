Bakan Soylu: Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Gece 19 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kadar basit. Türkiye’nin içerisini karıştırmaya çalışan güç odaklarını etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün mühimmatlarını yığsınlar, bütün güçlerini oraya yığsınlar ama bilsinler ki Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon Bileşenleri Meslek Odaları buluşması etkinliğine katılarak, oda temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan ve ülkemizde bazı dış odaklı insani yardım çerçevesinde sivil toplum örgütleri bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye’de uluslararası faaliyetler içerisinde bulunanların ne yaptıklarını, ne yapmak isteklerini, kendi ülkeleri tarafından nasıl yönlendirildiklerini, sivil toplum örgütü hüviyetinde devlet kuruluşu olduklarını çok net şekilde biliyoruz. Bu çarpıcı gerçeği sizle paylaşmak istiyorum. Almanya’nın, Amerika’nın, İngiltere’nin bazı sivil toplum örgütleri insani yardım çerçevesinde Türkiye’ye gelmektedir. İnsani yardıma tabi ki ‘evet’ deriz, sonuna kadar kucağımızı açarız. Ama yaptığımız bütün değerlendirmeler ve araştırmalarda, etrafımızdaki coğrafyada oyun kurmaya çalışan dış dünyanın en önemli aparatları, Türkiye’deki onların sözde sivil toplum örgütleridir. Bu kadar açık ve net" dedi.

'YILLARDAN BERİ TÜRKİYE’Yİ BUNA ALIŞTIRDILAR'

Bazı sivil toplum örgütlerinin elemanlarının gizi servis elamanı olarak çalıştıklarını tespit ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Özellikle faaliyetlerini kıstığımız 1- 2 sivil toplum örgütünün sesi bazen, özür dileyerek söylüyorum; devletimizden daha fazla çıkmaktadır. Bu acı bir durumdur. Yıllardan beri Türkiye’yi buna alıştırdılar. Onlara dokunulmazlık zırhı koydular. Siyaseti suçlayarak, bir taraftan bizim sivil toplum örgütlerini suçlayarak kendilerini istedikleri gibi ve istedikleri noktada konumlandırdılar. Para transferlerinden, çalıştırdıkları insanlara kadar birçok şeyin sabıkalı olduğunu ve tamamen bir toplum mühendisliği yaptığını, Türkiye üzerinde özellikle Hatay sınırından Güney Doğu’ya kadar bütün yerlerde, sadece ve sadece onların elemanların bazılarının gizli servis elemanı olarak çalıştıklarını tespit etmenin hayal kırıklığı içerisindeyiz. Elbette ki bizim müdahale ve kontrol etmemiz gereken bir anlayışı ortaya koymalıyız."

'AMERİKAN GÜVENLİK BAKANIYLA GÖRÜŞTÜM'

Amerika’nın, 8 ülkedeki 10 havalimanından Amerikan kentlerine direkt uçuş yapacak yolcuların, kabinde elektronik cihaz taşımasına ilişkin yasağa tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi:

"Geçen gün Amerikan Güvenlik Bakanıyla uçak meselesi çıktığı anda, gece yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme ortaya koyduk. Ve bunun son derece yanlış olduğunu söyledik. Özellikle Londra Havalimanı’nı, Frankfurt Havalimanı’nı ve Avrupa’daki diğer havalimanlarını çok gördük. Bu alınan kararın Türkiye açısından, Türkiye-Amerika ilişkileri ve dostluğu açısından son derece sıkıntılı olduğunu ve bunu bunu kabul etmeyeceğimizi bildirdik. Bu hattın tesadüfi bir hat olduğunu düşünüyor değiliz. Nedendir Bugüne kadar kendi aparatlarıyla, kendi araçlarıyla Türkiye üzerinde oyun kurmaya çalıştılar ve bunda da muvaffak oldular."

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Ana muhalefet Genel Başkanı dün önemli bir söz söyledi. Diyarbakır’da kim var Bizim Kürt kardeşlerimiz. Bak fitneye. Bir adamda, beni bağışlayın ancak şeytan aklı olabilir. Orada söylediği söz şu; 'Suriyeli 4 milyon kişiyi bunlar vatandaş yapacak.' Öyle tehlikeli bir yere, öyle yanlış bir yere çomak sokuyor ki inanın bu toplumun düşmanı olsanız böyle yapmazsınız. Allah’ınızı severseniz ya biz oraya gidiyoruz, ne anlatıyoruz Biz ne anlatıyoruz, sen ne anlatıyorsun Biz bu coğrafyanın kardeş olduğunu anlatıyoruz. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi Ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime sesleniyorum: böyle bir sorumsuzluk olabilir mi" diye konuştu.

'KANDİL’DE KALMAYACAK PKK’DA KALMAYACAK'

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve son olarak 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle büyük bir mücadele veriyoruz. Evlatlarımız aslanlar gibi mücadele ediyor. Dün Hakkari İkiyaka’ya evlatlarımız yukarıdan indirme yaptı. Sabahleyin bir çatışma, gece de 19 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kadar basit. Neresi olursa olsun, terörle ilgili mücadeleyi sadece PKK terörü ile ilgili görüyorsalar yanılıyorlar. Türkiye’nin içerisini karıştırmaya çalışan o güç odaklarını etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün mühimmatlarını yığsınlar, bütün güçlerini oraya yığsınlar ama bilsinler ki Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak" diye konuştu.

DHA