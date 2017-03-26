Bakan Soylu: Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak (2)

ŞALPAZARI’NDA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şalpazarı İlçesi'nde vatandaşlara hitap etti, Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Özel Harekat polislerinden birinin de minare şerefesinde uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldığı gözlenen ilçe meydanında otobüs üzerinden konuşan Soylu, "Ülkede her gün patronumuzu değiştirdiler. Bir gün patronumuzu medya patronları yaptılar, bir gün patronumuzu siyasi baronlar yaptılar, bir gün patronumuzu Anayasa Mahkemesi yaptılar, Yargıtay yaptılar, Danıştay yaptılar, IMF yaptılar, bir gün patronumuzu uluslararası sermaye yaptılar. 16 Nisan nedir biliyor musunuz 16 Nisan milletimizin patron olacağı tarihin adıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Bakan Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, onun genel müdürlük yaptığı SSK'yı batırdığını iddia etti. PKK ve FETÖ ile uzlaşmakla suçladığı Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır ziyaretini de eleştiren Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Ey Kılıçdaroğlu sana söylüyorum; fitne başı, sen bu ülkede milleti birbirine düşürmek için her şeyi yapıyorsun. Bırakalım referandumu, bırakalım bu işlerin tamamını ben hayatımda fitneyi bu kadar milletin içine sokmaya çalışan ikinci bir adam görmedim. Ey Kılıçdaroğlu sen Türkiye için bir talihsizliksin. Bu nasıl genel başkan oldu Abidik gubidik değil mi Abidik gubidikle genel başkan oldu. Okus pokus bir kasetle genel başkan oldu. Kaseti kim yaptı FETÖ di mi Birbirine urgan ile bağlanmış FETÖ ile Kılıçdaroğlu."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hakkari'de PKK'lı 19 teröristin, bugün Tunceli Erzincan arasında da 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini tekrarladı.

DHA