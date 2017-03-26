Bakan Soylu: Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak (3)

TONYA’DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tonya İlçesi'nde halka hitap etti, Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Mevcut sistemi eleştiren Bakan Soylu, "Artık bu sistem arıza çıkartıyor. Bunun için yeni sistemi getirmek istiyoruz" dedi.

Terörle mücadelenin sürdüğünü anlatan Bakan Soylu, Güneydoğu’da devam eden operasyonda Bitlis'te 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri sürdüren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu nasıl Genel Başkan oldu Kasetle. Peki kaseti kim yaptı FETÖ yaptı. Bunu Türkiye’nin her yerinde söylüyorlar. Peki bugün niye kol kolalar Bu milletin başına musibet getiren FETÖ ile bugün neden kol kolalar Gördün; bu bir hain, bu bir alçak. Size bir şey daha söyleyeyim mi Son haber bu. Bunu daha kimse bilmiyor. FETÖ’nün temsilcileri olduğu uzakdoğu ülkeleri var ya. CHP yıllardan beri sandık temsilcisi vermiyor ama şimdi sandık temsilcisi vermeye çalışıyor. Nereden FETÖ’den, FETÖ’den. Bu millet her şeyi görüyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

DHA