Bakan Soylu: Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak (4)

DÜZKÖY’DE VATANDAŞLARA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzköy ilçesinde Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye siyasi tarihinin darbelerle dolu olduğunu belirten Bakan Soylu, yeni anayasayla Türkiye’nin ve meclisinin daha da güçleneceğini söyledi.

YENİ SİSTEMİ FUTBOLLA ANLATTI

Türkiye’deki sistemin 'arızaların sistemi' olduğunu ifade eden Bakan Süleyman Soylu,

“Trabzonspor maça çıktı. Diyelim ki; sol bekten bir gol yedi, 2 gol, 3 gol yedi. Sol tarafın görünüyor, açık veriyorsun. Buraya bir adam koyman lazım. 4 gol, 5 gol, 6 gol yedin. Millet ne yapar Sahaya iner mi İner değil mi Yahu arkadaş, 60 darbesini yedik. 61’de adamımız asıldı. 71 muhtırasını yedik, 2’inci gol. 80 darbesini yedik, 3’üncü gol. 28 Şubat’ı yedik, 4’üncü gol. 27 Nisan’ı yedik, 5’inci gol. Gezi olayını yedik, 7’inci gol. 67 Ekim olaylarını yedik, 8’inci gol. 17-25’i yedik 9, 15 Temmuz' da 10’uncu gol. Tam 10 gol yiyoruz, tarafımızı değişmiyoruz. Şimdi diyoruz ki; 10 gol yedik. Artık millet dedi ki, ‘Bu takım artık işlemez’. Millet sahaya inecek şimdi. Onlar değil, millet sahaya inecek” dedi.

‘HEPSİNİ TARİHE GÖMECEĞİZ’

Terörle mücadelede kararlı olduklarını belirten Bakan Soylu, "Dün akşam 19, bu sabah 14 kişi. Öğleden sonra da 3 kişi daha etkisiz hale getirildi. Devam edecek. Hiç merak etmeyin. Zannetmesinler Gabar’da, Cudi’de her yerde bizim adamlarımız var. Hem PKK bitecek, hem de Kandil orada duramayacak. Zaten korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Orada ne kadar dostları varsa bütün mühimmatlarını yüklesinler, ne kadar destek olacaklarsa olsunlar. Biz onların ne yaptıklarını biliyoruz. Bilsinler ki hepsini tarihe gömeceğiz hepsini" ifadelerini kullandı.

‘EY KILIÇDAROĞLU MASKEN DÜŞTÜ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere devam eden Bakan Soylu, “Kasetle genel başkan oldu. Kaseti FETÖ yaptı, şimdi FETÖ ile beraber. Niçin beraberler Ya ortaklar, ya diyet ödüyor veya esir. Üçünden birisi. Ey Kılıçdaroğlu, masken düştü. Sürdüğün boyalar düştü. Sana nasıl söyleyeyim SSK’yı nasıl batırdıysan, CHP’li kardeşlerime söylüyorum; CHP’yi de batırıyor, dikkat edin. Bir an önce terk edin bu adamı, bir an önce terk edin” dedi.

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

DHA