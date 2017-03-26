Bakan Soylu: Kandil de kalmayacak, PKK da kalmayacak (5)

ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’nde yaptığı konuşmasında Anayasa değişikliği ile iş üreten bir sisteme geçeceklerini .elirterek, "Yeni sistem laf üreten değil, iş üreten bir sistemin adı olacaktır. Yeni sistem milletin sistemi olacak” dedi.

‘İT GİBİ HAVLIYORLAR’

Terörle mücadele kapsamında 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"39 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda hükümetimiz kararlıdır. PKK’yı bu coğrafyadan sileceğiz. Kandil’dekiler sizin dilinizden iyi anlarlar. Oradan ara sıra it gibi havlıyorlar, it gibi. Onlara söylüyorum: canınız tatlıysa kaçın. Uyarıyorum, canınız tatlıysa kaçın. Canınız tatlı ki buraya uşaklarınızı gönderiyorsunuz. Yüreğiniz varsa Kandil’den oraya, oradan buraya laf söyleyeceğinize sınırlarımızın içerisine girin de görelim cesaretinizi. Havlamayı da bırakın.”

DHA