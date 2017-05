Bakan Soylu: Kentsel dönüşüm bir vaka ise insanlar da bir vakadır (4)

BAKAN SOYLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Referandum sonrası herkesin 2019'un hesabını yaptığını belirten Bakan Soylu, 'Türkiye'yi yarınlara taşıyacak en önemli unsur siyasal rekabettir. Bu basında da böyledir, ticaret hayatında da böyledir. Bu aslında üniversitede ve bilim hayatında böyle değildir, ama onun da kendi adına bir iç işleyiş şekli vardır. Bugün görüyoruz ki artık herkes 2019 hesabını yapmaktadır. Bu demokrasi ve siyasi hayat için çok mühim bir değerlendirmedir. Siyaset de tam da bunu yapmalıdır. Demokrasi de buna hizmet etmelidir. Yani milletten yetki alma gününe nasıl gidilebileceğinin hesabını yapmalıdır. Bunun hesabı 3 ay önce yapılmamalıdır. Bu sistem bunun hesabını ortaya koyacaktır' dedi.

'HER ZAMAN KUVVETLİ ADAMLAR BULAMAYABİLİRİZ'

Bireyin, projelerin ve insanın önem kazandığı bir döneme adım attıklarını belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

'Her bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz referandumda gördük. Bundan sonra Türkiye'de her bir oyun kıymetli olduğu bir döneme adım attık. Herkesin kendi iradesi ve kendi fikir ve düşünceleriyle birlikte her bir oya talip olduğu bir döneme gidiyoruz. Bireyin önem kazandığı, projelerin önem kazandığı, insanın önem kazandığı, atılan ve atılmayan adımların önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Demokrasinin tam anlamıyla doğrudan demokrasi haline geldiği bir döneme doğru adım atıyoruz. Ve her zaman kuvvetli adamlar bulamayabiliriz. Yerel aktörler anlamında da kuvvetli belediye başkanları, kuvvetli milletvekilleri ve kuvvetli genel başkanlar bulamayabiliriz. Ama bizim ülkemizin artık eski Türkiye ile beraber ayrıldığı bir nokta var. Bu çok önemli bir noktadır. Bundan sonra zafiyete tahammül edemediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Onun için sistemimizi kuvvetli bir hale getirmek zorundayız'

'MUHALEFET FONKSİYONEL DEĞİLDİR'

Ülkede iktidarın fonksiyonel olduğunu, fakat muhalefetin fonksiyonel olmadığını kaydeden Bakan Soylu, 'Şimdi bir müjdeyi hep beraber paylaşalım; artık muhalefetin de fonksiyonel olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu Türkiye demokrasisi ve siyasi hayatı açısından önemlidir. Bunu büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılıyoruz. Artık muhalefetlerin de içerisinde tartışmaların olduğu, nasıl fonksiyonel olabilirizin tartışıldığı bloklar içerisinde şunu söylemek isterim; Türkiye bir kutuplaşmanın ülkesi değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye'de bloklaşmalar olmuştur. Bloklaşmalar da demokratiktir. Göreceksiniz, bu bloklar üzerinden Türkiye kendi hedeflerine çok daha ilerleyecek. Nesnel, ölçülebilir, ifade edilebilir. Siyaset iktidarda olduğu gibi muhalefetin de en önemli yol güzergahı olacaktır. Bu Türkiye için sevindirici olacaktır' ifadelerini kullandı.

Trabzon'da en önemli sorunların başında istihdam ve yol sorunu bulunduğunu kaydeden Bakan Soylu, bu sorunların çözümü adına adım attıklarını vurgulayarak konuşmasını noktaladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, konuşması sonrasında Bakan Soylu'ya, Karadeniz Teknk Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlisi ressam Şakir Şehoğlu'nun yaptığı yağlı boya resmini hediye etti.

DHA