Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak istiyor (2)

'EVET' YAZILI EKMEKLERLE KARŞILANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Vakfıkebir İlçesi'ni ziyaretinde kendisi için hazırlanan 'Evet', ‘Daima evet’, ‘Kararımız evet’ ve ‘Tek millet’ yazılı ekmeklerle karşılandı. Kendisi için hazırlanan ekmekleri görünce çok memnun kalan Soylu, esnaf ve vatandaşları selamladıktan sonra da halka hitap etti.

Güneydoğu’da terör mücadelesinden söz eden Süleyman Soylu, 7 Haziran seçimlerinde oy oranını yüzde 10'ün üzerine çıkaran HDP'nin şımarıklık yaptığını ileri sürdü. Soylu, şunları söyledi.

"Millet size PKK’ya mühimmat, cephane taşıyın diye oy vermedi. Bu ülkenin derdini düşünün diye oy verdi. Ve özerklik ilan etmeye başladılar. ‘Şurası, burası özerk olacak, şurayı biz idare edeceğiz’ dediler. Hadi bugün özerklik ilan et de görelim seni. Belediyelerin her birini terör aracı haline getirdiler. Milletin vergisini topladılar, milletin maaşlarından aldılar. Çünkü artık kendilerine güveniyorlardı. Terör örgütü orada insanlara baskı yaptı, ‘Buralar bizim verginizi bize vereceksiniz’ dediler. Hadi alın da görelim. Sadece şehirde değil dağlarda da peşinizdeyiz, her yerde peşinizdeyiz. Nereye kaçarsanız sonuna kadar gideceğiz, sonuna kadar."

Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kalabalıktan 'Kılıçdaroğlu da evet diyecek’ sözleri yükseldi. Bunun üzerine gülümseyen Soylu, "Ben 'evet' vereceğine inanıyorum. Onun bir korkusu var ama ben pek anlamıyorum. Aklı bir gidip geliyor. Niye hep 2425'teler Çünkü millete gitmiyorlar" dedi.

DHA