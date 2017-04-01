Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu niye FETÖ ile beraber (2)

EREĞLİ'DE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde sahil bandından halka hitap etti. Türkiye'nin birçok engellemelere maruz kaldığını ifade eden Bakan Soylu, "Bir gün 'Patron IMF' dediler, boyunduruğu bize taktılar, kelepçeyi bize taktılar. İstediğimiz gibi hareket etmemizi engellediler. Bir gün 'Patron uluslararası medya' dediler, bir gün 'Patron uluslararası kuruluşlar' dediler, bir gün 'Patron darbeciler' dediler. Size sesleniyorum. 16 Nisan neyin haykırışıdır biliyor musunuz 'Patron millettir' haykırışıdır" diye konuştu. Bakan Soylu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

DHA