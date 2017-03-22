Bakan Soylu: (Kılıçdaroğlu) Ya korkuyor, ya diyetini ödüyor, ya da esirdir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasetle genel başkan olduğunu söyleyerek, ''Bu, nasıl genel başkan oldu Kasetle genel başkan oldu. Peki kaseti kim yaptı FETÖ yaptı. Türkiye’de aklı eren herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Peki bugün niye kol kolalar Bu sorunun cevabı lazım. Ben İçişleri Bakanıyım, bizde bilgileri de, belgeleri de var. Mahkemeye de ilettik. Gereği de yerine getirilecek. Ben söyledim, çağrılarda da bulundum. Peki bugün niçin beraberler Bugün niçin birlikteler Söyleyeyim, ya korkuyor, ya diyetini ödüyor, ya da esirdir'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Konya'ya gelerek Karatay Belediyesi tarafından Celalettin Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen '5. Karatay Konferansı'na katıldı. Bakan Soylu, Pensilvanya’dan gelen talimatla Gezi, 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz darbeleriyle ülkeyi yorduklarını, yormaya devam edeceklerini bu nedenle de 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemli olduğunu söyledi.

''TC'Yİ TÜKÜRÜĞÜMÜZLE BOĞARIZ DİYORLARDI''

Bakan Soylu, konuşmasında isim vermeden HDP'yi eleştirerek, şunları söyledi:

''Yüzde 10’un üzerinde oy alınca şımaranlar, afra tafralarından geçilmeyenler, yürüyüşlerinden, cakalarından geçilmeyenler, oyları nasıl aldıklarını biliyoruz. Musluklardan kan akıtarak, oyları nasıl aldıklarını biliyoruz. İnsanları tehdit ederek oy aldıklarını biliyoruz. Evlere pusulalar göndererek o oyları aldıklarını biliyoruz. O oyları bir taraftan okullarda okuyan çocuklara, 'anne ve babanıza söyleyin, eğer oy vermezlerse gereğini yerine getiririz', diye tehdit ederek aldılar. Bir kısmını da kandırdılar. 'Artık biz silahı bıraktık, bundan sonra siyaset yapacağız' diye yüzlerini maskelediler. 'Ne olursunuz yüzde 10’un üzerini aşalım' diye bir kısmını da böyle ikna etmeye çalıştılar. Onlardan bir tanesi vardı. TC'yi tükürüğümüzle boğarız diyen. Şimdi tükürüğüyle nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi bu milletin birliğinin ne olduğunu onlar anladılar.''

''ÖZERKLİK İLAN EDECEĞİZ DEYİN BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALALIM''

HDP'ye yönelik eleştirisini sürdüren Bakan Soylu, ''Dediler ki, '7 Haziran'dan sonra artık buralarda bizim borumuz öter' dediler. Nusaybin'de, Muş Varto'da, Cizre'de özerklik ilan edeceğiz diyorlardı. O gün sözleri, cesaretleri çok yüksek çıkıyordu. Hadi bakalım Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıyla bir adım atılıyor. Hükümetimiz, milletvekillerimiz, bütün milletimiz bir irade ortaya koyuyor. Hadi bakalım, o günkü cesaretin birazını görelim. 'Bugün biz özerklik ilan edeceğiz' deyin de boyunuzun ölçüsünü bir alalım" diye konuştu.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Ak Parti’nin oyunu yüzde 34’den yüzde 52’ye çıkardığını belirten Soylu, CHP'nin de yüzde 25'de kaldığını belirtti. Soylu, CHP'nin eline pusula verildiğini belirterek, "Onun eline bir pusula vermişler. Demişler ki, 61-82 anayasasından hiç vazgeçmeyeceksin. Sana, millet lazım değil. Sana, ben lazımım. Sen, iktidar olmak isteyebilirsin. İktidar da yapmayabiliriz seni, ama bilesin ki, sen muktedirsin. Bir gün anayasa mahkemesiyle, bir gün yargıtayla, bir gün benim sermayemle muktedirsin, deyip onu milletle beraber bütünleştirmeyen, sadece Türkiye’nin üzerinde egemen olarak durmaya çalışanların sözcüsü haline getiren bir anlayışla karşı karşıya kalırsın" dedi.

''KASETLE GENEL BAŞKAN OLDU''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasetle genel başkan olduğunu ileri süren Bakan Soylu, ''Bu, nasıl genel başkan oldu Kasetle genel başkan oldu. Peki kaseti kim yaptı FETÖ yaptı. Türkiye’de aklı eren herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Peki bugün niye kol kolalar Bu sorunun cevabı lazım. Ben İçişleri Bakanıyım, bizde bilgileri de, belgeleri de var. Mahkemeye de ilettik. Gereği de yerine getirilecek. Ben söyledim, çağrılarda da bulundum. Peki bugün niçin beraberler Bugün niçin birlikteler. Söyleyim, ya korkuyor, ya diyetini ödüyor, ya da esirdir. Bunu Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin sorması gerekir" ifadelerini kullandı.

''HDP VE PKK İLE UZLAŞTILAR''

MHP ile uzlaşarak anayasa paketini hazırladıklarını hatırlatan Soylu, ''Peki onlar kimle uzlaştılar Bir taraftan HDP ve PKK ile uzlaştılar. Ben her gün istihbaratları okuyorum. Terör örgütleri ne diyor Kim ne anlatmaya çalışıyor Bu ülkenin başına hangi çorapları örüyor diye onları takip etmekle görevliyim" dedi.

''KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA İHTİMALİ ZATEN YOK''

Bakan Soyla, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanma ihtimalinin olmadığını belirtti. Soylu, ''Diyelim ki, sayın Cumhurbaşkanımızla, Kılıçdaroğlu (Tartı tam uymuyor ama) seçime çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu, o seçimde kazanma ihtimali zaten yok. Eski sistemde olsa mebus devam eder. Parti genel başkanlığı devam, sırça köşkler devam, ekmek elden su gölden devam. Zaten çene de bol, Allah selamet versin, o da devam. Ama yeni sistemde kaybettiği an adamın arkasına tenekeyi bağlarlar, doğru gönderiverirler. Eruh’ta konuşurken vatandaş, 'SSK’yı batırdı, sabredin CHP’yi de batıracak' diyor. Cumhurbaşkanımız güzel bir laf söyledi. 'Buna 3 tane keçiyi versen, kaybeder' dedi. Ben bunu Muğla’da geçen hafta anlatıyorum. Tam önümde birisi var. Bir şey söyleyeceğim diyor. Söyle dedim; 'Bu cümle doğru da, bir düzeltme yapmam lazım. Ben keçileri iyi tanırım, ben hayvancıyım, keçiler kendini kaybetmez, bu kendini kaybeder' dedi'' diye konuştu.

DHA