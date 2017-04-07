Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun arkasına tenekeyi takıp, yallah diyecekler

Muhammet KAÇAR/ARHAVİ (Artvin), DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, '16 Nisan akşamı Kılıçdaroğlu'nun arkasına tenekeyi takacaklar, yallah diyecekler' dedi.

Ankara'dan özel uçakla Gürcistan'ın Batum Havalimanı'na giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Arhavi İlçesi'ne geldi. Bakan Soylu, ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiği belirterek sözlerine başlayan Soylu, milletin yıllarca terbiye edilmeye çalışıldığını söyledi.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ'

Yıllarca 'Acaba bir Başbakan idam edilecek mi', 'Yeni bir 15 Temmuz ne zaman gelecek' diye yorulduklarını söyleyen Soylu, ' Adımlarımızı kısa attırmaya çalışıyorlar. Bütün dünyaya haykırıyoruz. Kısa adım atan bir ülke değiliz ve olmayacağız. Büyük ve güçlü adım atacağız' dedi.

Konuşmasında HDP'nin sırtını terör örgütleri PYD, PKK'ya yasladığını söyleyenlerin şimdi cezaevinde olduklarını belirten Soylu, ' Şimdi sana dört duvar verdik, beğendiğine yaslan şimdi. Hani bugün özerkliğin lafını söyleyin de alalım boyunuzun bosunuzun ölçüsünü' diye onuştu.

Kendisinin de kız babası olduğunu hatırlatan Soylu, PKK'lıların 13 yaşındaki çocukları annelerinin kucaklarından alarak zorla dağa götürdüğünü belirterek, 'Eğer bundan sonra bu çocukları dağa götürürler de, o annelerin ellerini koynunda bırakırlarsa İçişleri Bakanlığı bana haram olsun ' dedi.

'TENEKEYİ TAKACAKLAR, YALLAH DİYECEKLER'

PKK ile mücadele ettiklerini ve terörün belini kırmak üzere olduklarını ifade eden Soylu, Kandil'in 'evet çıkarsa biteriz' dediğini öne sürdü ve şöyle devam etti:

'CHP'li kardeşlerim. Siyaset yapabilirsiniz. Bizi eleştirebilirsiniz, biz de sizi. Ama durup dururken, bu ülkede terörle mücadele edilirken, en kritik anında PKK ile aynı söylemi dile getirmek terör örgütlerinin değirmenine can suyu taşımak değil de nedir CHP'li kardeşlerime Kılıçdaroğlu'nu uyarmalarını söylüyorum. Bu ülke, millet ve ülkenin hürriyeti için çok kritik bir yanlış yapıp terörün değirmenine can suyu taşıyorsunuz. Bunun hesabını bu millet muhakkak soracaktır. 16 Nisan akşamı Kılıçdaroğlu'nun arkasına tenekeyi takacaklar, yallah diyecekler.'

DHA