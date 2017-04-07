Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun arkasına tenekeyi takıp, yallah diyecekler (3)

'TERÖR DEVLETLERİN EYLEM ARACINA DÖNÜŞTÜ'

Artvin'deki programının ardından akşam saatlerinde helikopterle Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) organize edilen, 'Küresel terör ve Türkiye'nin güvenlik politikaları' konulu söyleşide öğrencilere hitap etti. Dünyaya tehditlerin farklılaştığı ve değiştiği, buna ilişkin olarak güvenlik anlayışının da değişmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, 'Devlet merkezli ve askeri güç odaklı soğuk savaş dönemine ait tehdit algısı yerini vekâlet savaşlarının sahne aldığı yeni bir mücadele düzenine bırakmıştır. Bu yeni düzenin baş aktörü terördür. Terör bugün bütün dünyanın, büyük ülkelerin maalesef kendi coğrafyalarının dışında araçsallaştırdığı bir hain eylem aracına dönmüştür. Tüm bu faktörlerin etkisiyle güvenlikçi siyaset tüm dünyada yükselmektedir' dedi.

'ÖNDE PİYONLAR, ARKADA OYUNU KURAN BÜYÜK FİGÜRLER'

Dünyadaki yeni güvenlik oyunundaki dizilişi satranç tahtasına benzeten Bakan Soylu, 'PKK terörü Türkiye'yi sınırları içerisinde, aslında bu vekâlet savaşlarıyla uzun yıllar yüz yüze bırakmıştır. Türkiye, yanı başında yaşananlarla aynı kodlara sahip bir çatışmayı kendi içinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamaya devam etmiştir. Tıpkı dışarıda olduğu gibi bu çatışmanın sahibi hepimiz biliyor ve anlıyoruz ki; ortada yoktur. Terör örgütü açısında nihai olarak ulaşabileceği bir yer de yoktur. Aslında mantıkla izah edilebilir bir amaç ta yoktur. Dünyadaki yeni güvenlik oyunundaki diziliş tıpkı bir satranç tahtası gibi; önde piyonlar, arkada büyük figürler var. Önde piyonlar savaşıyor, arkada oyunu kuran büyük figürler mücadele ediyor. Burada hem piyonları savuşturmalıyız, hem de büyük figürlerin ne yaptığını anlamak ve stratejimizi de doğru belirlemek zorundayız' ifadelerini kullandı.

'FETÖ, PKK KAMPLARINDA EĞİTİM VERİYOR'

Türkiye'de terörle mücadelenin sürdüğünü anlatan ve FETÖ'nün PKK kamplarında eğitim verdiğini söyleyen Bakan Soylu, 'Öyle cinlikler, öyle ihanetler düşünüyorlar ki; yumurta arabaları içerisinde silah, bomba. Öyle hainlikler düşünüyorlar ki; bu ülkenin huzurunu bozabilmek için insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar. Gerek DAEŞ, gerek PKK olsun. Burada başka bir şeyi daha söyleyeyim; Silahlı kuvvetlerimizdeki FETÖ'cülerin bazı PKK kamplarında eğitim verdiğini dahi biliyoruz. Tehdidin hangi boyutta olduğunu ve Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını, eğer Türkiye kendisini dik tutmazsa nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı da bir şekilde ifade etmek için bu örneği verdim' diye konuştu.

DHA