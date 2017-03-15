Bakan Soylu: Medeniyetimizi kısıtlamak istiyorlar (4)

OF’TA HALKA HİTAP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle geldiği memleketi Of İlçesinde Anayasa değişikliği, referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, bu sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’sız aşamayacaklarını söyledi.

Değişmesi ön görülen yeni Anayasayla milletvekili seçilme yaşının 18’e indirileceğini hatırlatan ve buna karşı çıkanlara tepki gösteren Soylu şunları söyledi:

"Gençler milletvekili olmasın diyorlar. Çanakkale’de şehit olsunlar, kurtuluş mücadelesinde şehit olsunlar değil mi 15 Temmuz’da, ‘Ana ben dışarı çıkmak istiyorum, ülke istila edildi’ deyince annesi, ‘Ne olursun çıkma, devlet bu işi çözer’ dediğinde, ‘Anne sen ne diyorsun. Reis bizi meydanlara çağırdı. Arkadaşlarım ay yıldızlı bayraklarla yola çıktı gidiyorlar. Bende onlarla birlikte şehadete yürüyeceğim’ diyerek şehit olan evlatlarımız 18, 19, 20 ve 21 yaşlarındaydı. Şehit olmaya var ama öbürüne yok. Avrupa milletvekilliği 1821 yaş arası yapıyor Derdi ne Çünkü yaşlanıyor. Avrupa bunu yapacak biz yapmayacağız öyle mi Bizim Avrupa’dan en büyük üstünlüğümüz genç nüfusumuz."

DHA