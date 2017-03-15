Bakan Soylu: Medeniyetimizi kısıtlamak istiyorlar (5)

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bazı ilçelerdeki programlarının ardından Ramada Otel’de muhtarlarla bir araya geldi. Yaklaşık 600 muhtarın katıldığı toplantıda konuşan Bakan Soylu, anayasa değişikliği, referandum süreci ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Türk siyasi tarihine değinen ve mevcut parlamenter yapıyı sorun üreten bir sistem olarak nitelendiren Bakan Soylu, yeni sistemi eleştiren CHP’yi darbe anayasasına bekçilik yapmakla suçladı, mevcut sistemin acilen değişmesi gerektiğini vurguladı.

HOPARLÖR SESİ PANİK YARATTI

Türkiye’nin dünyada demokrasiyle anılması gereken tek ülke konumunda olduğunu ve mevcut sistemin darbe üreten bir sistem olduğunu ifade eden Bakan Soylu'nun konuşması sırasında meydana gelen bir arızadan ötürü, salondaki hoparlörlerden yüksek düzeyde ses çıkınca kısa süreli panik yaşandı. Konuşması kesilen Bakan Soylu, bu tür olaylara alışık olduğunu belirterek, “Alışık olduğum için ben korkmadım. Ama yine de refleksler iyi” dedi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve buna yönelik operasyonların devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Güneydoğu’da 7 bin evladımız mücadele ediyor. Geçen hafta yaklaşık 60 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda Şırnak Uludere’de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Halen daha da devam ediyor. Hiç merak etmeyin, evlatlarımız dağlarda fellik fellik terörist arıyor. Hain birtakım eylemler yapabilirler, ama bilesiniz ki bu teröristler isim isim tespitlidir ve hepsinin yaptığı işleri biliyoruz. Çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağımıza aziz milletimiz emin olsun. Sizler de muhtarlarsınız. Siz terör mü yapıyorsunuz, hendek mi kazıyorsunuz Bugün Avrupa neye itiraz ediyor Terör örgütünün finansman kaynağının kesilmesine itiraz ediyor. Onların insan kaynağının kesilmesine itiraz ediyor. Teröre devam etsinler, terörü desteklesinler, her biri Kandil’in emrinde olsun istiyorlar. Her biri Kandil’in emrinde olmayacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletinin emrinde olacak. Bu kadar açık ve net.”

ARTIK TUZAK RADAR UYGULANMAYACAK

Bakan Soylu, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kapsamında kurulan ve tuzak radar olarak nitelendirilen sistemin artık bir daha uygulanmayacağını da sözlerine ekledi.

MUHTARDAN ATMA TÜRKÜ

Toplantının sonunda kürsüye gelen ve mikrofonu eline alan Ali Ayvaz isimli bir muhtarın anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin atma türkü okuması beğeni topladı.

Konuşması sonrası görevli Özel Harekât polisleriyle bir süre sohbet ederek hatıra ı çektiren Bakan Süleyman Soylu, Trabzon Havaalanı’na geçerek buradan özel uçakla Ankara’ya hareket etti.

DHA