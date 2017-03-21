Bakan Soylu: Örgüte katılım parmakla sayılır hale geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır. Örgütün şehir yapılanması tamamen çökertilmiştir. Örgüte katılım, parmakla sayılır hale gelmiştir. Artık bu yoldan dönüş yoktur" dedi.

Siirt'in Eruh İlçesi'nde yeni göreve başlayan 110 güvenlik korucusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna değinerek, nevruzların daha güzel baharları müjdelediğini, buna inandıklarını ve terör sorununda devlet- milletle birlikteliğinin sağlandığını söyledi.

PKK'nın bir etnik kimlik meselesi olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bir bütün olarak bu hain teröre karşı bir irade koyduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Güvenlik koruculuğu sadece silahlı insan sayısını artırmaya yönelik proje değil, koruculuğumuz bir kardeşlik projesidir. Yeni imkanlar sayesinde korucuların imkanlarını daha da güçlendirilecektir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın talimatıyla koruculuk kurumsal bir yapıya kavuştu. Özlük hakları rehabilite edildi. Koruculara operasyonlarda ek tazminat alma imkanı sağlandı. Operasyonlarda korucular asker ve polisle aynı silah ve teçhizat kullanıyor. Bu önemli bir imkandır. Korucularımızın tek bir yere bağlanması, iş ve işlemlerinin tek bir yerden sağlanması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı'nı kurduk. 41.5 yaş olan korucularımızın ortalamasını almış olduğumuz kararla 45-50, 50-55 yaş korucularımızı isteğe bağlı bir şekilde emekli etmek suretiyle 32 yaşa, yani daha genç olanların da tecrübelerinden istifade edebilecek bir yaş ortalamasına çekmiş oluyoruz. Aldığımız ek kadrolarla güvenlik korucularımızın sayısını artırdık. Artık güvenlik korucularımız daha güçlü ve teknik açıdan daha güçlü imkanlara sahiptir. İnşallah bu adımlarımız artarak devam edecektir."

"ÖRGÜTE KATILIM PARMAKLA SAYILIR HALE GELDİ"

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu illerini terörle anılır halden kurtarmak zorunda olduklarını ifade ederek, "İnanın Türkiye terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır. Evlatlarımız adım adım bu hainleri takip etmektedir. Bütün inlerine girilmiştir, örgütün şehir yapılanması tamamen çökertilmiştir. Dağ yapılanmasında da girilmez denilen bütün operasyon merkezlerine girilmektedir. Maddi kaynakları neredeyse kurutulmuştur. Örgüte katılım, parmakla sayılır hale gelmiştir. Artık bu yoldan dönüş yoktur" diye konuştu.

MİTİNGTE KONUŞTU

Törenin ardından Bakan Soylu, Eruh İlçe merkezinde meydana 16 Nisan referandumu için düzenlenen mitinge katıldı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Şimdi, Kılıçdaroğlu diye birisi var, yalan mıdır, essah mıdır, böyle bir adam. Güya Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş. Milletin önüne çıkacaksın, hiç olmazsa bir oku da çık. Ama alışmış tabii yalanlarıyla beraber bu ülkeyi birbirine sokmaya, bu ülkenin önünü engellemeye alışmış. Kılıçdaroğlu, Eruh'a geliyor mu Gelebilir mi acaba Çok fazla hayır söylemeyin bunu da yanlış anlar, biz evet diyelim. SSK'yı batırdı diye sesler duydum, bir şey diyeyim, sadece SSK'yı batırmadı, CHP'yi de batırdı. Ama merak etmeyin 16 Nisan akşamı referandumda siz sandıkları patlattığınızda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine tenekeyi takar, gönderirler."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eruh'taki ziyaretinin ardından Siirt'e geçerek, çeşitli programlara katıldı.

DHA