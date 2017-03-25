Bakan Soylu: PKK, seni Kılıçdaroğlu da kurtaramayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın değirmenine su taşıdığını öne sürdü, "PKK sana söylüyorum, seni Kılıçdaroğlu da kurtaramayacak, Hollanda da, Almanya da kimse de kurtaramayacak” dedi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Köprübaşı İlçesi'ne geçerek burada esnafı ziyaret etti. Ziyaretin ardından vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, anayasa değişikliği, cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yeni sistemle Türkiye’nin ikinci sıçramasını yaparak daha da güçleneceğini söyledi.

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gitmek için gitti. Toplam 200 kişiye konuştu, yarısını da giderken götürdü. ‘Eğer 'Evet' verirseniz 4 milyon Suriyeliyi bunlar vatandaş yapacaklar’ diyor. Bak bak, ben bu kadar memleketi ‘kavga kaşağısı’ derler bizim burada, adam tam bir kavga kaşağısı ya. Yani bu kadar içerisinden milleti birbirine düşürmek, kin ve nefret ortaya koyabilmek için ‘hangi fitneyi ortaya atsam da, hangi fitneyi sağlasam da bu memleket birbirine karışsa’ diyen bir adam, daha bu ülkeye gelmemiştir. Yalan bunda, fitne bunda. Bunu millet birbirine düşsün diye söylüyor. Onun biraz insafı olsa, biraz vicdanı olsa, Türkiye’ye döner ve teşekkür eder ve derki: ‘Ey Ak Parti iktidarı, ey Tayyip Erdoğan, bu insanları orada ölümden kurtardın. Siz bu insanların canını kurtardınız, çocukların, kadınların kötü muamele görmesini engellediniz. Allah razı olsun’ demiyor da yine yalanla beraber bu ülkede bir nifak tohumu ortaya koymaya çalışıyor. Allah’ım ne günah işledik de bu Kılıçdaroğlu bu ülkede siyaset yapıyor yahu” dedi.

'BU ÜLKEDE, BU COĞRAFYADA BİTECEKSİN'

Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Şimdi terör örgütünün değirmenine bu saatte Kılıçdaroğlu niçin su taşıyor Allah rızası için soruyorum ya. Niçin su taşıyor ve niçin ona can suyu veriyor Bunun hesabını bu millet bu dünyada da, öbür dünyada da sorar. CHP’li kardeşlerimize bunu söylemek lazım. Kandil diyor ki, daha dün tehdit yağdırıyor: ‘Evet çıkarsa biz bittik’ Biteceksiniz zaten, hiç merak etmeyin. Bu ülkede, bu coğrafyada biteceksiniz zaten. PKK sana söylüyorum seni Kılıçdaroğlu da kurtaramayacak, Hollanda da, Almanya da, kimse de kurtaramayacak.”

'FETÖ İLE KATOLİK NİKÂHI KIYMIŞ’

MHP ile ortak bir anayasada uzlaştıklarını belirten Bakan Süleyman Soylu, "Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya geldik, Allah Devlet Bey'den razı olsun. Bir adım biz attık, bir adım onlar attı. Ortak bir anayasada uzlaştık ve milletimizin önüne getirdik ve bunu anlatıyoruz. Peki bu FETÖ ile nasıl bir uzlaşma sağladın ki, nasıl kol kola girdin ki nerdeyse Gordion’un düğümü gibi bir türlü çözülemiyor. Derler ya, öyle söylerler anlaşılan Kılıçdaroğlu FETÖ ile Katolik nikâhı kıymış. Tam yakışıyor. Tencere kapak olmuşlar çok doğru” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

DHA