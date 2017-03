Bakan Soylu: PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede hiçbir endişeniz olmasın. Biz daha yeni başladık ve şunu çok net söylüyorum. Bu ülkede PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak" dedi.

Bakan Soylu, Kastamonu'da belediye düğün salonunda sivil toplum örgütlerinin temscileri, esnaf ve işadamlarıyla bir araya geldi. Soylu, MHP ile ortak yolda uzlaşıp Anayasa değişikliği metnini hazırladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Peki CHP, Kılıçdaroğlu kiminle uzlaştı PKK ile uzlaştı, FETÖ ile uzlaştı, arkasına başka şeyler de aldı. Peki PKK ile hangi dönemde uzlaştılar PKK ile mücadelenin en kavi, en kuvvetli olduğu dönemde, tam belini kırmak üzere olduğumuz bir dönemde, terörün değirmenine can suyu taşıdı. Kandil diyor ki 'Evet çıkarsa biz bittik'. Şimdi siyaset yapabilirsiniz. Ama memleketin beka meselesi olunca, memleketin geleceği meselesi olunca biraz düşünmekle mükellefsiniz. Durup düşünmek zorundasınız."

Dün gece Van Erciş'te 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Bir korucumuzu şehit etmişlerdi, bir muhtarımızı şehit etmişlerdi. Bundan 3 ay önce Erciş Belediyesi'nin önüne bir kamyon getirip, bütün Erciş'i havaya uçurabilecek o mühimmatı hazırlamışlardı. Evlatlarımız hemen gidip, gereğini yerine getirdiler" dedi.

'SİYASİ HAYATA BİR DARBEDİR'

Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkan olduğu sürece değinen Soylu, "Belgeleriyle, bilgileriyle yargıya verdik. Bu ilişki nasıl bir ilişkidir Nasıl devam eder böyle bir ilişki Kim bu ilişkiyi destekler Bu ilişkiyi kim, nasıl, kimin menfaatini oluşturarak Türkiye'nin başına getiririp, siyasete müdahil eder Bu darbedir, bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu demokrasiye bir darbedir. Siyasi hayata bir darbedir. Siyasi hayatı ürkütmedir ve korkutmadır, başka bir şey değildir. Milletin iradesine bir darbedir. Bunu getirdiniz. Ya ortaksındır, ya diyet ödüyorsundur, ya da esirsindir. Bunun ötesi başka bir şey yok" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE ENDİŞENİZ OLMASIN'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değinen Soylu, "Bu sistem, mevcut sistem gibi baba ile oğulu birbirine düşüren bir sistem değildir. Bu sistem; hizmet, büyüme ve kardeşliği sağlayabilecek bir sistemin, uzlaşmayı sağlayabilecek bir sistemin adıdır. Ama Türkiye'de bunu istemiyorlar. Niçin Çünkü her an bir 15 Temmuz tehdidiyle, her an bir 7 Haziran tehdidiyle Türkiye'yi karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Bu kadar basit ve nettir. Şimdi bir kardeşiniz olarak söylemek istiyorum; terörle mücadelede hiç bir endişeniz olmasın. Biz daha yeni başladık ve şunu çok net söylüyorum. Bu ülkede PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz, tüm hükümetimiz kararlılık içerisinde devam etmektedir. Şimdi tam fırsatı ve zamanı. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar önemli değil" diye konuştu.

