Bakan Soylu: PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak (2)

TAŞKÖPRÜ'DE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde toplu açılış töreninde konuştu. Terör operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Şuanda evlatlarımız 32’nin üzerinde operasyon yapıyor. Bir taraftan Lice’de, bir taraftan Mardin’de, bir taraftan Bestler Dereler'de, bir taraftan Hakkari'de, İkiyaka Dağları'nda askerimiz, polisimiz, korucumuz büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Hani dağlar onlarındı. Bizim aslanlarımız, bizim evlatlarımız onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar" dedi.

'ÖZERKLİK İLAN EDİN DE GÖRELİM'

Bakan Soylu, HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde korkutarak oy istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"'Eğer oy vermezseniz kan akıtırız' diyerek oy istemeye çalıştılar. Bir kısmını da 'Aman bundan sonra böyle bir şey olmayacak' diyerek kandırıp oy istemeye çalıştılar. Yüzde 10'u geçtiler. Tek başına iktidara gelemeyince, hükümet kurulamayınca fiyakalarından geçilmedi. 'Bundan sonra Doğu, Güneydoğu'da bizim borumuz öter' dediler. Birisi 'Türkiye Cumhuriyetini tükürüğümüzle boğarız' dedi. Şimdi hak ettiği yerde, kodeste, kendi tükürüğü ile orada baş başa kalsın. Birileri de dağa çıkıp özerklik ilan edeceğini savundu. Demokrasiyi istismar etmek ve bu ülkede kardeşliği bozabilmek için Cizre'de, Muş Varto'da, Yüksekova'da, Nusaybin'de özerklik ilan edeceklermiş. Madem o kadar cesurdunuz, hadi bakalım bugün o lafları söyleyin. Madem o kadar cesurdunuz, özerkliği ilan ediyordunuz, hadi bugün ilan edin de görelim. Boyunuzun posunuzun ölçüsünü alalım da ne olduğunuzu bir anlayın bakalım."

DHA