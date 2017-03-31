Bakan Soylu: PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak (3)

TRABZON'DA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'daki programının ardından Trabzon'a geçti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, 'IPARD 1 Yatırımları' ve toplu açılış törenine katıldı. Toplam 81 milyon 721 bin lira yatırım tutarına sahip 116 projenin açılışının yapıldığı programda konuşan Bakan Soylu, TKDK’nın önemli başarılara imza attığını, bu sayede istihdam sorununun çözümü noktasında ciddi katlıları olduğunu söyledi.

İstihdamın artması noktasında hükümetlerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, "Bu projelerde 1 istihdam benim gözümde kamudaki 5 istihdamdan daha önemli. Bu şehir güzelleştikçe ve kalkındıkça hem biz, hem de çocuklarımızın hayatı, hem de Türkiye’nin tümü daha da güzelleşecektir. İnşallah bunu hep birlikte sağlayacağız. Türkiye’de moral ve motivasyonunun düşürülmeye çalışıldığı bir dönem içinde hemşerimizin, ticaret erbabımızın bu anlamlı yatırımları ile çok önemli işlere imza atılmaktadır. Bilsinler ki tüm meselelerde yanlarındayız. Burada bir istihdamın artması bizim için önem taşımaktadır" dedi.

'ÇOCUK CESETLERİNİN KIYIYA VURDUĞU BİR DÜNYA HAYAL ETMEMİŞTİK'

21’inci Yüzyıl'ı değerlendiren ve bu dönemde terörün bir politika aracı olarak kullanıldığını ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bu toplantı aslında bize dünyada nelerle uğraşılması gerektiğinin de ipuçlarını vermektedir. 21’inci Yüzyıl'da dünya terörle, göç ile, maalesef son dönemde Avrupa’da hep beraber yaşadığımız ve gördüğümüz ırkçılıkla, ötekileştirmelerle uğraşmamalıdır. Üretimle, tarımsal üretimle, küresel iklim değişiklikleriyle uğraşmalıdır. Ama maalesef böyle olmadı. Hayal ettiğimiz 21’inci Yüzyıl böyle değildi. Terörün bir politika aracı olarak kullanıldığı, çocukların cesetlerinin kıyıya vurduğu bir dünyayı asla hayal etmemiştik. İnsan hakları ve ifade özgürlüğü gibi hakların gerçekten evrensel olduğu, toplumlara ve olaylara göre esnetilmediği ve buna göre şekillendirilmediği bir dünya olmalıydı."

'BU SİSTEM GÜÇLÜ BİR MECLİS ÖNERMEKTEDİR'

Avrupa ekonomisinin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan ve yeni Anayasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye güçleniyor ve zenginleşiyor. Türkiye yükseldikçe, insan kaynağını yükselttikçe vatandaşlarımızın özgüveni ve geleceğe bakışı bambaşka bir tabloya yöneldi. Elbette ki siyaset bir mücadele halidir. Ülkeler birbirleriyle rekabet ederler ama bu söylediğimiz büyüklükleri sağlayan Türkiye hiçbir ülke için tehdit değildi. Türkiye’de demokrasi yükselseydi, kişi başına milli gelir yükselseydi, sanayisi, ekonomisi kesintilere uğramasaydı, gençleri sağsol çatışmalarında, idam sehpalarında hayatlarını kaybetmeseydi, Batı dünyasına ne kadar gelecekti Ve niçin Türkiye 1980 darbesi ile karşı karşıya kalacaktı Tezgâh budur. Avrupa ekonomisi bugün büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyadır. Birliği neredeyse bir dağılma halindedir. Türkiye de mevcut sistemde çok yorulmuştur. Darbe anayasalarıyla çok yorulmuştur. Bu millet büyük ve arif bir millettir. 16 Nisan teklifi aslında çok basittir. Türkiye başka ülkelerin yaptığından farklı bir şey önermiyor. Bu sistem güçlü bir meclis önermektedir."

'ORTAK PARA BİRİMİ’ DEDİLER DUVARA TOSLADILAR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasayı anlatan ve bunun Türkiye için bir fırsat olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bu fırsatı bir daha elde edemeyiz. Avrupa şu anda ırkçılığın ve faşizmin göbeğine oturmuş. 'Ortak para birimi’ dediler duvara tosladılar. 'Ortak Anayasa' dediler, bir kelimesine bile beceremediler. İngiltere kendisini buradan çıkararak kurtaracağını düşündü. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Aşağımızdaki coğrafyada bir kaos var ve Türkiye’de bugün bu toplantıyı yapıyor ve yatırımlarını sürdürüyor. Genç insan kaynağımızla ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. 1960 ve 80 anayasası, bu 2 anayasa hayırsız bir anayasadır. Güçlü, kudretli ve modern bir Türkiye öneriyoruz. Bir laf vardır; 'Bu dereden ancak bu kadar balık tutulur.' Bu kadar basit. Bu dereden ancak bu kadar balık tutulabilir. Geldiğimiz yer budur. Şimdi bir adım daha öteye gitmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, konuşması sonrasında projeleriyle destek almaya hak kazanan sektör temsilcilerine çeklerini verdi.

DHA