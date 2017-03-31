Bakan Soylu: PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak (4)

MEMURSEN İL BİNASINI AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , MEMUR-SEN Trabzon Şubesi’nin açılış törenine katılarak 16 Nisan referandum süreci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasayı anlattı. Bakan Soylu, yeni sistemin devreye girmesiyle Türkiye’nin ikinci sıçramasını yaparak daha güçlü ülke olacağını söyledi.

‘BİZ TÜRKİYE’NİN YORULMASINI İSTEMİYORUZ’

Türkiye’nin yorulduğunu belirten, güçlü, zengin ve özgür olmaları gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, “16 Nisan’da hep beraber göreceğiz. Bu arif milletin, feraset sahibi milletin aldığı kararı göreceğiz. Artık Türkiye’nin yorulmasını istemiyoruz. Türkiye’nin artık darbelerle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Artık insanlarımızın fişlenmesini istemiyoruz. Artık ezanımızın sesinin ülkemizde bir daha kısılmasını istemiyoruz. Biz yerli, milli, kendi düşüncemizle, kendi değerlerimiz ve medeniyetimizle birlikte geleceğe adım atmak istiyoruz. Biz güçlü, kudretli, özgür ve zengin olmalıyız” dedi.

‘CHP’DE İNÖNÜFOBYA BAŞLAMIŞ’

Tek adamlık değerlendirmelerine de tepki gösteren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Süleyman Soylu, “Sabahtan akşama kadar, ‘tek adam’ diyecekler. Anlaşılıyor ki, Avrupa’da islamofobi var, Cumhuriyet Halk Partisi’nde de İnönüfobya başlamış. Tek adamlığın ne odluğunu kendileri en iyi bilirler. Buradan Kılıçdaroğlu’na söylüyorum; sen bu kavrama biraz uzaksın ama, bu kavramı biraz çalışsan anlayabileceksin. Bilesin ki bu Anadolu coğrafyasında ve bu topraklarda tek adamlık olmaz, milletin adamlığı olur, milletin. Gerçi onun anlayabilecek bir hali kalmadı. Bizim buraların güzel bir sözü var; düşmüş bir longoza çıkamıyor. PKK’nın longozuna düşmüş, FETÖ’nün longozuna düşmüş, oradan hiçbir şekilde çıkamıyor. Çıkabileceğini de göremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını noktaladı.

Bakan Soylu, daha sonra protokolle birlikte kurdela keserek hizmet binasının açılışını yaptı.

DHA