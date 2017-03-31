Bakan Soylu: PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak (5)

FIRINCILAR ODASI ÜYELERİYLE BULUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Fırıncılar Odası üyeleriyle bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasayı anlattı. Mevcut sistemin darbeler ürettiğini belirten Bakan Soylu yeni anayasayla Türkiye’nin daha çok gelişeceğini söyledi.

'GİT O ŞARKIYI KILIÇDAROĞLU İLE ÇAL'

HDP’nin referandum çalışmaları kapsamında kullandığı ’Bejin Na’ (Hayır deyin) isimli şarkının Şırnak Valiliği’nce 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ifadeler barındırdığı' gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, “Geçen gün bunlar bir şarkı çıkarmışlar. Biz de bu şarkıyı yasakladık. ‘Bu şarkıyı çalamazsınız’ dedik. Şarkı şu: tek bayrağa hayır, ötekisi tek devlete hayır. Kürtçe olarak söylüyorlar. Biz de buna müsaade edeceğiz öyle mi Sen şarkı çalacaksın içerisinde ‘tek devlete, tek bayrağa hayır’ diyeceksin. Biz müsaade etmeyiz de sen onu CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile beraber çal, o buna müsaade etsin. O şarkıyı Kılıçdaroğlu ile çal. Kılıçdaroğlu öyle bir longoza (çukur) düştü ki; bir daha çıkamaz” dedi.

‘OPERASYONLAR SÜRÜYOR’

Terörle mücadelenin sürüdüğünü ve bu mücadelenin en kritik aşamasında olduklarını ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Terörle mücadelenin en kritik aşamasındayız. Bizim evlatlarımız terörle ilgili çok yoğun bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Her yerde operasyonlar sürüyor. Operasyonlarda öyle gidip bakmıyorlar, sonuç alana kadar mücadele ediyorlar. Bugün bine yakın sığınağı bu ülkede bizim evlatlarımız buldular ve gereğini yerine getirdiler. Neymiş PKK imiş, neymiş FETÖ imiş, DAEŞ imiş, Hollanda, Almanya imiş topunuz bir arada gelin bize burası yeter, bize Türkiye yeter. Kandil’deki itlere söylüyorum; canınızın kıymetini biliyorsanız, oradan sıvışın gidin. Bakın 23 günden beri bir şey söylüyorum size, içerideki hainler nasıl temizlenmişse burada da, Kandil’de de duramayacağınızı ifade etmek istiyorum. Kim sahip çıkarsa çıksın, ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden kim varsa, nerede bulursak orada biletini ve cezasını keseriz.”

Bakan Soylu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için destek isteyerek konuşmasını noktaladı.

DHA