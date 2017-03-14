Bakan Soylu: Sıçan gibi kaçıyorlar (3)

'16 NİSAN’DAN SONRA ARKASINA TENEKEYİ TAKARLAR, GÖNDERİRLER'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çarşamba İlçesi’ne geçerek burada düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Kılıç, kısa bir konuşma yapıp başka bir programa katılmak üzere alandan ayrıldı. Bakan Soylu ise burada yapıtğı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şunları söyledi:

“Ne olursunuz, CHP’li kardeşlerime bunu tek tek anlatın. Allah şahittir şu PKK’nın, şu terör örgütünün değirmenine su taşıması büyük bir zillettir. Bu ülkeye yapmadığı ihanet kalmayan FETÖ ile beraber aynı sözleri söylemesi zillettir. Zaten 16 Nisan’dan sonra bunun arkasına tenekeyi takarlar gönderirler. Çünkü orada seçim kaybetmek var mı Diyelim 2019’da seçime gidiyoruz. Bir tarafta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan aday olacak, buna gülmeyin sakın, bir tarafta da Kılıçdaroğlu aday olacak. Örnek diyorum. Şimdi kaybettiği zaman ne olacak. Öyle bir daha milletvekili olamıyor biliyorsunuz, değil mi Kaybettiği zaman yallah. Şimdi kendi koltuğunu muhafaza etmek için şimdi kaybetse de orada genel merkez de oturuyor değil mi Onun arabaları var, koramaları var. Ekmek elden su gölden. Koltuk gidiyor derdi o. Ey Klıçdaroğlu buradan sesleniyorum sana. Ne kadar çırpınırsan çırpın, 16 Nisan’dan sonra o koltuğu koruyamayacaksın.”

DHA