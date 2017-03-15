Bakan Soylu: Sıçan gibi kaçıyorlar (4)

ŞEHİT AİLELERİNE KONUŞAN BAKAN SOYLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit ve gazi aileleri ile yemek programına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Bugün sabah KCKPKK'dan kaçan 5 kişi daha teslim oldu. Merak etmeyin daha yeni başladık. Bu terör örgütlerine neler yapacağız, göreceksiniz” diye konuştu. Konuşurken zaman zaman duygulanarak gözyaşlarını tutamayan Bakan Soylu şunları söyledi:

“Bu terör belası ile yaşamak elbetteki bu ülkenin hiçbir ferdi için kabul edilebilir razı gelinebilir bir şey değildir. Ama sizlere şunu söylemek isterim; Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir merhaleye yaklaşmıştır. Girilmez dedikleri bütün inlerine girilmiştir. Size sadece şunu söyleyeyim 5 Mart bu gün 14 Mart 9 gündür Lice’den Bingöl’e kadar bütün bölgelerin tamamında evlatlarımız orada teröriste haddini bildirmedikler. Tam 20 yıldır 21 yıldır girilmeyen yerlere girmektedirler.”

Bakan Soylu ve Bakan Kılıç daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Genç kürsü’ isimli programa katıldı. Buradaki programa katılan gençlere hitaben konuşma yaptı.

Bakan Soylu, “Biz büyük bir medeniyetiz. Biz bu büyük medeniyeti yarına taşımakla kararlıyız. 16 Nisan’daki referandum sadece bir anayasadaki 18 maddenin değişmesi ve hükümet sisteminin değişmesi ile ilgili bir süreç değildir. Bir medeniyetin ayağa kalkmasını engellmek isteyenler bir tarafta durmaktadırlar ve bir medeniyetin ayağa kalkmasını isteyip 21’inci asırdan 22’inci asırdan 23’üncü asırla birlikte bütün dünyaya işte bizim medeniyetimiz budur, zengin hür güçlü kudretli ve başı göğe değecek kadar onurlu duran ama manevi iklimini bozmayan atasını inancını kimliğini değerlerini toprağını unutmayan ve bu ülkenin ortaya koymuş olduğu bu medeniyet tarihinin hiçbir safhasını unutmayan bir Türkiye’yi dünya bugün kendisine bir tehdit olarak algılamaktadır. Ve bizim bu günkü mücadelemizde tamamen budur” dedi.

DHA