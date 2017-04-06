Bakan Soylu: Şimdi tam anlamıyla milletin iktidarının zamanı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Polis haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Soylu, burada toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili konuşmasında Bakan Soylu, "16 Nisan sadece 18 tane anayasa maddesinin değişikliği ile ilgili değildir. 16 Nisan bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı, 'bu milleti, bu ülkeyi idare edemeyeceksiniz' diyenlere karşı, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı 'bu vatan bizimdir, bu ülke bizimdir' haykırışıdır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BUGÜN TERÖRÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR"

Soylu, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıdır. Bütün kabine üyelerinin arkadaşlarımızın ortak gayretidir. Biz öyle onlar gibi yan yana yürüyenlerden değiliz. Kılıçdaroğlu bugün terörün değirmenine su taşıyor. Birlikte yan yana yürüyorlar. Hiç endişe etmeyin bu PKK'nın adını tarihten de Türkiye'den de sileceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ Kİ DÜNYAYA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, HÜKMÜMÜZ OLSUN"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz milletimizin önüne bir anayasa değişikliği getirdik. Bir daha seçim olduktan sonra 'Hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı' bir endişe olmasın istedik. Türkiye hedefleri var. Türkiye'nin hedefi sadece zengin olmak değil. Türkiye güçlü olmak istiyor. Türkiye yarınlarına güçlü adımlar atmak istiyor. Biz güçlü olmak zorundayız. Zayıflık bize yakışmıyor. Biz Ertuğrul gazinin tahtında oturuyoruz. Güçlü olmak zorundayız ki dünyaya söyleyecek sözümüz, hükmümüz olsun. Biz 300 yıldır bu günü bekliyoruz. Biz 300 yıldır gerileme döneminin içerisindeydik. Dönem dönem çıkmaya çalıştık. Hep tepemize bastırdılar. Şimdi 21. asrın başından itibaren, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bu millet büyük bir yürüyüşe başladı. Bu ülke yükselişe, kalkınmaya başladı."

"BU ÜLKEDE 13 YAŞINDAKİ KIZLARI ANNELERİNİN DİZLERİNİN DİBİNDEN ZORLA DAĞA GÖTÜRÜRLERSE…"

Bakan Soylu terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Ben de bir babayım. Vicdanım öyle sızlıyor ki. Güney Doğu'da 13 yaşındaki kızları alıp, dağa götürüyorlar. Annelerinin sevgilerinden uzaklaştırıyorlar. Babalarını gözyaşları içerisinde çaresiz bırakıyorlar. Size söylüyorum ve size söz veriyorum. Eğer bu ülkede 13 yaşındaki kızları annelerinin dizlerinin dibinden zorla dağa götürürlerse bu İçişleri Bakanlığı bana haram olsun. O kızlarımızı dağa götürüp, fiziklerine göre hangisine etek hangisine pantolon giydirecekler karar veriyorlar. O Kandil'deki itler onları taciz ediyorlar. Bunların hesabını tek tek soracağız onlardan" diye konuştu.

"AVRUPA BUGÜN FAŞİZM VE IRKÇILIĞIN TAM GÖBEĞİNE OTURMUŞ DURUMDA"

Soylu konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Bugün yükselmemizin zamanı. Avrupa bugün Faşizm ve ırkçılığın tam göbeğine oturmuş durumda. Rotayı şaşırmış. Para birimini gerçekleştirememiş, anayasasını gerçekleştirememiş. Almanya ele geçirmeye çalışmış, İngiltere, 'Allah'a ısmarladık' demiş. Öbür tarafta Suriye, Irak, Mısır, Libya, Tunus, Yemen, Fas kaos içerisinde. Amerika kendine yeni bir rota arıyor. Tam Türkiye için, zamanı. Şimdi güçlü bir meclis zamanı. Şimdi güçlü bir hükumet zamanı. Şimdi tarafsız ve bağımsız bir yargı zamanı. Şimdi tam anlamıyla milletin iktidarının zamanı."



DHA