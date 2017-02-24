Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır

TRABZON'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama sistem buna müsaade etmiyor. Sistemi değiştirme zamanıdır" dedi.

Dün gece Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra valiliği ziyaret eden İçişleir Bakanı Soylu, daha sonra da Sivil Toplum Kuruluşları ile Referandum İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin de yer alması dikkat çekti.

'BU SİSTEM BABA İLE OĞLU KARŞI KARŞIYA GETİRİR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin konuşan Bakan Soylu, mevcut sistemin baba ile oğulu karşı karşıya getirdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Türkiye’yi başka bir tablo içerisinde göstermeye çalışanlar var. ‘Tek adamlık tablosuna doğru gidiyor Türkiye' deniliyor. O zaman tamam. Başkan burada, muhtarlar burada. Başkan 2 tane olsun. Kusura bakmasın ama CHP Genel Başkanı 2 tane olsun. Kimse kusura bakmasın ama her şey 2 tane olsun. Böyle bir mantıkla, böyle bir bakışla bunlar yönetilebilir mi Böyle bir mantık ortaya koyulabilir mi Bu sistemin arızalarını defalarca gördük. Niye kafamızı sağa sola çeviriyoruz. Bülent Ecevit tüm parti liderlerini toplayıp rahmetli Ahmet Necdet Sezer’i Cumhurbaşkanı seçtirtmedi mi Sonra da kafasına Anayasa kitapçığını yemedi mi Bunu yaşamadık mı Bu sistem baba ile oğlu karşı karşıya getirir. Bu sistem yasamanın yürütmeye, yürütmenin yasamayı sürekli müdahale ettiği, yargının istediği zaman devreye girdiği ve aynı zamanda tüm balansları bütün ayarları alt üst ettiği sistemin adıdır. Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Zenginleşmek, ilmini, bilimini yükseltmek istiyor. Ayağını daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama bu sistem buna müsaade etmiyor."

MARDİN KORUKÖY OPERASYONU

Muhalefet partili bazı milletvekillerinin, ‘Mardin Koruköy’de ne oluyor' diye sorular yönelttiğini hatırlatan ve buna da sert tepki gösteren Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele ediyor Türkiye. Terörle mücadele sürerken bir muhalefet milletvekili çıkıp, 'Mardin’de Koruköy’de ne oluyor Orada bir köyü neden çevirdiniz' diye soru soruyor. 'Orada işkence yapıyorsunuz' diye bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir yaşlıdan bahsediyor. 'Ona işkence ediyorsunuz' diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor. O yaşlının bulunduğu evi biz 5 aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil’e sor, git Karayılan’a sor da sana anlatsın ne olduğunu."

Toplantının ardından Of ilçesinde giden Bakan Soylu Cuma namazını kıldı, vatandaşlarla selamlaştı.

DHA