Bakan Soylu: Türkiye’yi çökertmeye çalışıyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Sığınaklarda Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost oluyorlar öyle mi Güya bize müttefik oluyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar” dedi.

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat İlçesi'nde düzenlenen referandum mitinginde vatandaşlara hitap etti, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, yeni sistemin Türkiye'ye kalkınma getireceğini söyledi.

‘BİZ ÇOKTAN GEMİLERİ YAKTIK ÇOKTAN'

Referandum sürecine yönelik herkesin bir şeyler söylediğini ifade eden ve kendilerine iftira atıldığını belirten Bakan Soylu, “Herkes bir şey söylüyor. Elbette ki söyleyecekler. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Ama korku yok, korkutmak yok, şiddet yok, yalan yok. Herkes eleştirebilir. Hepimizin eksiği vardır ama ayyıldızlı bayraklarla bir şeye talibiz. Biz bu ülke, bu millet ve bu vatan için çalışıyoruz. Bizi denize dökeceklere şunu sormak istiyorum; CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu birileriyle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkenin bu millet tarafından idare edilmesini istemiyor. CHP'li kardeşlerimize söyleyin; biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız Allah'ınızı severseniz, PKK'nın terörist başından daha mı uzağız Bu ne kindir, bu ne öfke, bu ne düşmanlıktır. Bu ne öfkedir Biz ne yapmışız onlara Ne yaptık biz Bu ülkede bize iftira atıyorlar. FETÖ'cüler ve hepsi bir araya gelmişler, ‘yok öyle olacakmış, yok bu sistem eyalet getirecekmiş' diyorlar. Akçaabat biz çoktan gemileri yaktık çoktan. Avrupa'ymış, belediyelere el koyamazmışız, bilmem ne yapamazmışız. Terörle mücadeleyi onların dediği gibi yapacakmışız. Yapmıyoruz. Kim bu ülkenin başına musallat olursa onu bitirmezsek namerdiz, namerdiz” dedi.

‘BATI'DAN PYD'YE GELEN YENİ NESİL SİLAHLAR ÇIKIYOR'

Terörle mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Bugün sabah da açıkladık. Sığınaklarda Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost oluyorlar öyle mi Güya bize müttefik oluyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetin zayıf olsun bakalım terörle mücadele yapabilir misin. İhtiyacın bir şey varsa onu sana göndermezler. Bugün bile güçleri yetse göndermeyecekler. Bugün büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Biz sizden destek istedik, fazlasını verdiniz. Son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildi. Bilesiniz ki 25 yıldır giremediğimiz yerlere giriyoruz. İnlerine, her yere giriyoruz. Sadece 780 bin kilometre karede değil, herkes duysun bilsin, eğer yeriniz Kandil'se orayı da başınıza yıkacağız.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandumda 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı.

DHA