Bakan Soylu: Türkiye’yi çökertmeye çalışıyorlar (2)

HEMŞEHRİ DERNEKLERİ BULUŞMASINDA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Erzurum ve Artvinliler derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü hatırlatan ve son 6 ayda 13 bini aşkın terör operasyonu yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:

'Ben terörle mücadele edenlerden biriyim. Bazen karnıma kramplar giriyor, operasyon yaptığımız zaman. Acaba evladımız, polisimiz, jandarmamız sığınağa girerken ilk kurşunu yiyecek mi yemeyecek mi diye. Son 6 ayda 13 bini aşkın operasyon yaptık. Evlatlarımız büyük bir kahramanlığı ortaya koyuyor. Gabar'da onlar vardı, şimdi biz varız. Cudi'de, Tunceli'de, Hakkâri'de onlar vardı, şimdi biz varız. Evlatlarımız orada kök söktürüyor. Evlatlarımız kutlu bir mücadele sergiliyorlar.'

'11 YENİ NESİL FÜZEYİ PYD'DEN PKK'YA AKTARDILAR'

Terör örgütünü karanlığa gömeceklerinin altını çizen Bakan Soylu, “PYD'ye silah gönderiliyor. PYD üzerinden de PKK'ya silah aktarıyorlar. 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve yeni nesil silahlar çıktı. Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar. Menşei Batı'dır, menşei Avrupa'dır. Bu ülkeyi savaşlarla istila edemediler diye bu ülkeden kin, intikam ve hınç almaya çalışıyorlar. Ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece teröristle değil terörizmle de mücadele ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömüp geçeceğiz inşallah” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandumda 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı, ardından da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

DHA