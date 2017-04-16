Bakan Soylu ve eşi Trabzon'da oy kullandı

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için Trabzon'da oy verme işlemi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Yalıncak Ortaokulu'nda oy kullandı.

Trabzon'da seçmenler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı oy kullanma bölgelerinde saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Bazı vatandaşların Trabzonspor formasıyla oy kullanması dikkat çekti.

Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oyunu kullanmak için sabah saatlerinde Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokulu'na geldi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan okulda vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu ve eşi, 1271 nolu sandıkta oylarını kullandı. 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek oyunu sandığa bırakan Bakan Soylu, daha sonra da okuldaki diğer sınıfları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Gazetecilere de açıklamada bulunan Bakan Soylu, 'Milletimiz kararını en güzel şekilde verecektir. Hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız. Çok olgun bir kampanya geçti. Milletimize de, tüm siyasi partilere de çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Bakan Soylu ve eşi, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün öğle saatlerinden bu yana uçak seferleri yapılamayan Trabzon Havalimanı'na, kısa süre önce hava şartlarının düzelmesi üzerine iniş yapabilen özel uçakla Ankara'ya gitti.

DHA